https://ria.ru/20201106/tramp-1583466001.html

СМИ сообщили о реакции Трампа на результаты голосования

СМИ сообщили о реакции Трампа на результаты голосования

Президент США Дональд Трамп, по мере того, как поступали данные о голосах избирателей на следующий день после выборов, говорил своим соратникам, что может... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T22:05

2020-11-06T22:05

2020-11-06T22:05

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, по мере того, как поступали данные о голосах избирателей на следующий день после выборов, говорил своим соратникам, что может проиграть, но только из-за того, что у него "крадут выборы", пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного представителя его штаба.Как сообщили его советники, которые были рядом с президентом США в первые часы подсчета голосов и на следующий день, к вечеру среды он допускал возможность проигрыша. Утром в четверг, по словам источников, "Трамп был зол и хотел взять более дерзкий тон", отмечает газета. По данным издания, советники несколько раз советовали ему проявлять осторожность и точность в высказываниях и "пытались успокоить" его, когда он в четверг выразил желание выступить публично по поводу выборов и заявить о том, что его "законная победа была украдена". В четверг вечером Трамп все же выступил перед журналистами. Как заявил один из неназванных представителей его штаба, это была та пресс-конференция, которую они хотели избежать.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире