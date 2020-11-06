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CNN: Трамп заявил помощникам, что не намерен признавать поражение

CNN: Трамп заявил помощникам, что не намерен признавать поражение

Президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что не намерен признавать поражение на выборах, сообщает CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T19:07

2020-11-06T19:07

2020-11-06T19:07

выборы президента сша — 2020

джаред кушнер

дональд трамп

джо байден

джорджия

сша

невада

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что не намерен признавать поражение на выборах, сообщает CNN со ссылкой на источники.При этом чиновники не решаются сказать Трампу, что он может проиграть выборы, и ждут, когда это сделает кто-нибудь другой, например его дочь Иванка или зять Джаред Кушнер, утверждает телеканал.Признание поражения само по себе не имеет юридической силы, но сигнализирует, что кандидат не будет оспаривать итоги выборов.Трамп публично заявлял, что выигрывает выборы и что имеют место масштабные фальсификации против него, однако подтверждений этому нет.Соперник Трампа Джо Байден лидирует в достаточном числе штатов для переизбрания, хотя в ключевых штатах Пенсильвания, Джорджия и Невада его отрыв минимален.

джорджия

сша

невада

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Богдановский: о лидерстве Байдена, реакции Трампа и о том, что такое сертификация голосов Насколько устойчиво новое лидерство Байдена в двух спорных штатах, на чем сосредоточится теперь Трамп и что такое сертификация голосов - рассказывает корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский. 2020-11-06T19:07 true PT1M40S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джаред кушнер, дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, невада, в мире