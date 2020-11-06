https://ria.ru/20201106/tramp-1583421769.html

СМИ: Трамп пока не намерен признавать поражение на выборах

СМИ: Трамп пока не намерен признавать поражение на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп пока не намерен уступать победу кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байден на выборах, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:46

2020-11-06T17:46

2020-11-06T17:53

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

джорджия

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп пока не намерен уступать победу кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байден на выборах, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.Ранее сообщалось, что Байден перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.По данным телеканала, ряд советников Трампа убеждают его, что решение уступить – это правильный шаг, другие говорят президенту, что нужно продолжать борьбу, чтобы обеспечить корректный подсчет голосов.По словам одного из ведущих советников, Трамп "просто настроен скептически". В то же время, по словам одного из собеседников телеканала, Трамп "может в конечном счете уступить".Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

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джорджия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-06T17:46 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, джорджия, сша, в мире