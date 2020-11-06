https://ria.ru/20201106/tramp-1583395617.html

СМИ: штаб Трампа открыл линию для сообщений о мошенничестве на выборах

СМИ: штаб Трампа открыл линию для сообщений о мошенничестве на выборах

Штаб действующего президента Дональда Трампа открыл горячую линию для приема сообщений о возможных случаях мошенничества на выборах, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:15

2020-11-06T16:15

2020-11-06T16:15

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

висконсин

виргиния

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Штаб действующего президента Дональда Трампа открыл горячую линию для приема сообщений о возможных случаях мошенничества на выборах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.По данным телеканала, штаб Трампа даже выделил отдельную комнату в своей штаб-квартире в округе Арлингтон в Виргинии, где принимают звонки по горячей линии.Представители команды президента Дональда Трампа и он сам требуют допустить наблюдателей от республиканцев на подсчет голосов, а в Висконсине – пересчитать голоса, утверждая, что в ряде штатов, где Байден за ночь выборов обошел Трампа, имело место мошенничество.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

висконсин

виргиния

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-06T16:15 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, висконсин, виргиния, сша, в мире