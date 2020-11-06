https://ria.ru/20201106/tramp-1583328640.html

Трамп призвал Верховный суд решить исход выборов президента

Трамп призвал Верховный суд решить исход выборов президента

Президент США Дональд Трамп считает, что исход выборов должен решить Верховный суд. Об этом он написал в Twitter. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:08

2020-11-06T11:08

2020-11-06T12:14

выборы президента сша — 2020

обсе

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что исход выборов должен решить Верховный суд. Об этом он написал в Twitter.Действующий президент утверждает, что наблюдателям на выборах не позволяли делать свою работу, а потому голоса, принятые в это время, должны быть признаны незаконными.Ранее Трамп несколько раз призывал прекратить подсчет голосов, а бюллетени, полученные по почте уже после дня выборов, называл нелегальными. По его мнению, улучшение позиций его соперника Джо Байдена в ключевых штатах было не случайным — таким образом демократы пытаются "украсть выборы", уверен президент.Команда Трампа и сам он требуют допустить наблюдателей от республиканцев на подсчет голосов в некоторых штатах, а в Висконсине, где разрыв составил около процента, пересчитать голоса.При этом в наблюдательной миссии ОБСЕ заявляли, что на выборах в США не было никаких значительных нарушений.Выборы президента США прошли третьего ноября, но из-за пандемии коронавируса значительная часть избирателей проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Поэтому в некоторых штатах подсчет голосов еще продолжается — так, в Неваде заявили, что будут принимать бюллетени по почте до 10 ноября. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Сейчас Байден лидирует с 264 голосами, у Трампа их 214.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583310169.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире