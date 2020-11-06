https://ria.ru/20201106/tramp-1583295699.html
Трамп не стал отвечать прессе после заявления о нарушениях на выборах
Трамп не стал отвечать прессе после заявления о нарушениях на выборах
Президент США Дональд Трамп, выступивший в Белом доме после почти полутора суток отсутствия на публике, не стал отвечать на вопросы журналистов после своего... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:25
2020-11-06T03:25
2020-11-06T03:26
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступивший в Белом доме после почти полутора суток отсутствия на публике, не стал отвечать на вопросы журналистов после своего заявления, в котором обвинил своих оппонентов на президентских выборах в нарушениях и мошенничестве.Закончив говорить, он сразу покинул зал для брифингов, несмотря на звучавшие от прессы вопросы.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Выступление Трампа по выборам в США
Выступление Трампа по выборам в США
2020-11-06T03:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, дональд трамп, сша, в мире