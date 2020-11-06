https://ria.ru/20201106/tramp-1583295699.html

Трамп не стал отвечать прессе после заявления о нарушениях на выборах

Трамп не стал отвечать прессе после заявления о нарушениях на выборах

Президент США Дональд Трамп, выступивший в Белом доме после почти полутора суток отсутствия на публике, не стал отвечать на вопросы журналистов после своего... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T03:25

2020-11-06T03:25

2020-11-06T03:26

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступивший в Белом доме после почти полутора суток отсутствия на публике, не стал отвечать на вопросы журналистов после своего заявления, в котором обвинил своих оппонентов на президентских выборах в нарушениях и мошенничестве.Закончив говорить, он сразу покинул зал для брифингов, несмотря на звучавшие от прессы вопросы.

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, дональд трамп, сша, в мире