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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/tramp-1583294920.html
Трамп: разбирательство по выборам может завершиться в Верховном суде США
Трамп: разбирательство по выборам может завершиться в Верховном суде США
Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос об итогах выборов может закончиться в Верховном суде. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:12
2020-11-06T03:25
верховный суд сша
джо байден
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос об итогах выборов может закончиться в Верховном суде.Верховный суд США решил исход президентских выборов лишь однажды — в 2000 году, когда его постановление приостановить подсчет голосов во Флориде отдало победу Джорджу Бушу-младшему.Во вторник в Соединенных Штатах прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендует также кандидат от демократов Джозеф Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Выступление Трампа по выборам в США
Выступление Трампа по выборам в США
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верховный суд сша, джо байден, видео, дональд трамп, сша, в мире
Трамп: разбирательство по выборам может завершиться в Верховном суде США
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос об итогах выборов может закончиться в Верховном суде.
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Трамп: разбирательство по выборам может завершиться в Верховном суде США

03:12 06.11.2020 (обновлено: 03:25 06.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос об итогах выборов может закончиться в Верховном суде.

"Мы думаем, что выиграем выборы очень легко. Мы думаем, что будет много обращений в суд, поскольку у нас так много улик, столько доказательств. Возможно, это закончится в высшем суде в стране", — сказал Трамп.

Верховный суд США решил исход президентских выборов лишь однажды — в 2000 году, когда его постановление приостановить подсчет голосов во Флориде отдало победу Джорджу Бушу-младшему.
Во вторник в Соединенных Штатах прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендует также кандидат от демократов Джозеф Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
 
Выборы президента США — 2020Верховный суд СШАДжо БайденДональд ТрампСШАВ мире
 
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