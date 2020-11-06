Трамп: разбирательство по выборам может завершиться в Верховном суде США
03:12 06.11.2020 (обновлено: 03:25 06.11.2020)
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос об итогах выборов может закончиться в Верховном суде.
"Мы думаем, что выиграем выборы очень легко. Мы думаем, что будет много обращений в суд, поскольку у нас так много улик, столько доказательств. Возможно, это закончится в высшем суде в стране", — сказал Трамп.
Верховный суд США решил исход президентских выборов лишь однажды — в 2000 году, когда его постановление приостановить подсчет голосов во Флориде отдало победу Джорджу Бушу-младшему.
Во вторник в Соединенных Штатах прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендует также кандидат от демократов Джозеф Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.