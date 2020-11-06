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Трамп: разбирательство по выборам может завершиться в Верховном суде США

Трамп: разбирательство по выборам может завершиться в Верховном суде США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос об итогах выборов может закончиться в Верховном суде. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T03:12

2020-11-06T03:12

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верховный суд сша

джо байден

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос об итогах выборов может закончиться в Верховном суде.Верховный суд США решил исход президентских выборов лишь однажды — в 2000 году, когда его постановление приостановить подсчет голосов во Флориде отдало победу Джорджу Бушу-младшему.Во вторник в Соединенных Штатах прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендует также кандидат от демократов Джозеф Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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