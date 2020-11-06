https://ria.ru/20201106/tramp-1583293261.html
Выступление Трампа после выборов в США. Прямая трансляция
Выступление Трампа после выборов в США. Прямая трансляция
Дональд Трамп выступает с обращением к американским избирателям после выборов в США. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T02:47
2020-11-06T02:47
2020-11-06T02:51
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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Дональд Трамп выступает с обращением к американским избирателям после выборов в США.Во вторник в Соединенных Штатах прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендует также кандидат от демократов Джозеф Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выступление Трампа по выборам в США
Выступление Трампа по выборам в США
2020-11-06T02:47
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PT17M16S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, дональд трамп, сша, в мире
Дональд Трамп выступает с обращением к американским избирателям после выборов в США.
Во вторник в Соединенных Штатах прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендует также кандидат от демократов Джозеф Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.