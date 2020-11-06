https://ria.ru/20201106/testirovanie-1583414005.html

В Дании проведут массовое тестирование на COVID-19

В Дании проведут массовое тестирование на COVID-19

Жителей семи муниципалитетов Северной Ютландии в Дании, где обнаружили мутировавший среди норок вирус, начнут массово тестировать на наличие коронавирусной... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:22

2020-11-06T17:22

2020-11-06T17:22

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

метте фредериксен

дания

в мире

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МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Жителей семи муниципалитетов Северной Ютландии в Дании, где обнаружили мутировавший среди норок вирус, начнут массово тестировать на наличие коронавирусной инфекции с утра субботы, все положительные результаты исследуют на предмет мутаций, сообщил на пресс-конференции в пятницу представитель оперштаба Северной Ютландии Ян Нюбё.Ранее на этой неделе власти Дании заявили, что обнаружили у норок мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку: его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. Было принято решение уничтожить всех норок в стране – 15-17 миллионов животных."Мы начинаем тестирование завтра, в субботу", - сказал Нюбё. По его словам, предстоит взять анализ примерно у четверти миллиона жителей семи северных муниципалитетов. "Все положительные тесты будут исследованы на предмет мутации", - добавил представитель оперштаба.Ранее стало известно, что мутировавший у норок коронавирус, из-за которого в Дании было решено уничтожить всех зверьков, с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в северной части страны, только 14 человек за пределами северного региона заразились этим типом коронавируса.В четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с заявлением, что власти фактически приняли решение "закрыть" семь коммун Северной Ютландии из-за распространяющегося вируса: не будут работать общественный транспорт, бары, кафе, рестораны, музеи и библиотеки, часть школьников отправят на дистанционное обучение. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583317017.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

дания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, метте фредериксен, дания, в мире