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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/testirovanie-1583414005.html
В Дании проведут массовое тестирование на COVID-19
В Дании проведут массовое тестирование на COVID-19
Жителей семи муниципалитетов Северной Ютландии в Дании, где обнаружили мутировавший среди норок вирус, начнут массово тестировать на наличие коронавирусной... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:22
2020-11-06T17:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
метте фредериксен
дания
в мире
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МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Жителей семи муниципалитетов Северной Ютландии в Дании, где обнаружили мутировавший среди норок вирус, начнут массово тестировать на наличие коронавирусной инфекции с утра субботы, все положительные результаты исследуют на предмет мутаций, сообщил на пресс-конференции в пятницу представитель оперштаба Северной Ютландии Ян Нюбё.Ранее на этой неделе власти Дании заявили, что обнаружили у норок мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку: его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. Было принято решение уничтожить всех норок в стране – 15-17 миллионов животных."Мы начинаем тестирование завтра, в субботу", - сказал Нюбё. По его словам, предстоит взять анализ примерно у четверти миллиона жителей семи северных муниципалитетов. "Все положительные тесты будут исследованы на предмет мутации", - добавил представитель оперштаба.Ранее стало известно, что мутировавший у норок коронавирус, из-за которого в Дании было решено уничтожить всех зверьков, с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в северной части страны, только 14 человек за пределами северного региона заразились этим типом коронавируса.В четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с заявлением, что власти фактически приняли решение "закрыть" семь коммун Северной Ютландии из-за распространяющегося вируса: не будут работать общественный транспорт, бары, кафе, рестораны, музеи и библиотеки, часть школьников отправят на дистанционное обучение. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583317017.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, метте фредериксен, дания, в мире

В Дании проведут массовое тестирование на COVID-19

17:22 06.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Лаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Жителей семи муниципалитетов Северной Ютландии в Дании, где обнаружили мутировавший среди норок вирус, начнут массово тестировать на наличие коронавирусной инфекции с утра субботы, все положительные результаты исследуют на предмет мутаций, сообщил на пресс-конференции в пятницу представитель оперштаба Северной Ютландии Ян Нюбё.
Ранее на этой неделе власти Дании заявили, что обнаружили у норок мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку: его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. Было принято решение уничтожить всех норок в стране – 15-17 миллионов животных.
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"Мы начинаем тестирование завтра, в субботу", - сказал Нюбё. По его словам, предстоит взять анализ примерно у четверти миллиона жителей семи северных муниципалитетов. "Все положительные тесты будут исследованы на предмет мутации", - добавил представитель оперштаба.
Ранее стало известно, что мутировавший у норок коронавирус, из-за которого в Дании было решено уничтожить всех зверьков, с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в северной части страны, только 14 человек за пределами северного региона заразились этим типом коронавируса.
В четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с заявлением, что власти фактически приняли решение "закрыть" семь коммун Северной Ютландии из-за распространяющегося вируса: не будут работать общественный транспорт, бары, кафе, рестораны, музеи и библиотеки, часть школьников отправят на дистанционное обучение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Метте ФредериксенДанияВ мире
 
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