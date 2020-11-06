В Казани ликвидировали ячейку террористов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Казани разгромили ячейку террористов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в ФСБ.Задержаны пять исламистов, их деятельность была направлена на создание "всемирного халифата" и насильственное свержение власти.В домах задержанных прошли обыски, изъяты пропагандистские материалы, телефоны, электронные носители. Возбуждено уголовное дело.Позже появилось сообщение об аресте задержанных исламистов."Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти человек, один из которых – предполагаемый организатор. Все подозреваемые арестованы до 30 декабря", - сообщили в суде.Собеседник агентства также уточнил, что предполагаемый организатор – житель Пестречинского района Татарстана, 1988 года рождения. По данным суда, с 2015 года он, являясь организатором в структуре "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, организовал деятельность региональной структуры организации на территории Казани."Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* переводится с арабского как "Партия исламского освобождения". В некоторых странах признана террористической, в России запрещена. Цель организации — устранение немусульманских правительств и создание "всемирного исламского халифата".Ее членов регулярно задерживают в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Спецоперация ФСБ против исламистов в Казани
В Казани разгромили ячейку террористов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами": за пропаганду и вербовку задержаны 5 исламистов. Идеология группировки сводится к госперевороту для создания "всемирного халифата".
Позже появилось сообщение об аресте задержанных исламистов.
"Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти человек, один из которых – предполагаемый организатор. Все подозреваемые арестованы до 30 декабря", - сообщили в суде.
Собеседник агентства также уточнил, что предполагаемый организатор – житель Пестречинского района Татарстана, 1988 года рождения. По данным суда, с 2015 года он, являясь организатором в структуре "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, организовал деятельность региональной структуры организации на территории Казани.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* переводится с арабского как "Партия исламского освобождения". В некоторых странах признана террористической, в России запрещена. Цель организации — устранение немусульманских правительств и создание "всемирного исламского халифата".
Ее членов регулярно задерживают в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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