https://ria.ru/20201106/terrorizm-1583314733.html

В Казани ликвидировали ячейку террористов

В Казани ликвидировали ячейку террористов

В Казани разгромили ячейку террористов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:49

2020-11-06T09:49

2020-11-06T13:42

хизб ут-тахрир аль-ислами

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

казань

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Казани разгромили ячейку террористов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в ФСБ.Задержаны пять исламистов, их деятельность была направлена на создание "всемирного халифата" и насильственное свержение власти.В домах задержанных прошли обыски, изъяты пропагандистские материалы, телефоны, электронные носители. Возбуждено уголовное дело.Позже появилось сообщение об аресте задержанных исламистов."Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти человек, один из которых – предполагаемый организатор. Все подозреваемые арестованы до 30 декабря", - сообщили в суде.Собеседник агентства также уточнил, что предполагаемый организатор – житель Пестречинского района Татарстана, 1988 года рождения. По данным суда, с 2015 года он, являясь организатором в структуре "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, организовал деятельность региональной структуры организации на территории Казани."Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* переводится с арабского как "Партия исламского освобождения". В некоторых странах признана террористической, в России запрещена. Цель организации — устранение немусульманских правительств и создание "всемирного исламского халифата".Ее членов регулярно задерживают в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200610/1572766825.html

казань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецоперация ФСБ против исламистов в Казани В Казани разгромили ячейку террористов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами": за пропаганду и вербовку задержаны 5 исламистов. Идеология группировки сводится к госперевороту для создания "всемирного халифата". 2020-11-06T09:49 true PT0M57S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), казань, происшествия