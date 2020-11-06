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https://ria.ru/20201106/terrorizm-1583314733.html
В Казани ликвидировали ячейку террористов
В Казани ликвидировали ячейку террористов
В Казани разгромили ячейку террористов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:49
2020-11-06T13:42
хизб ут-тахрир аль-ислами
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
казань
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Казани разгромили ячейку террористов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в ФСБ.Задержаны пять исламистов, их деятельность была направлена на создание "всемирного халифата" и насильственное свержение власти.В домах задержанных прошли обыски, изъяты пропагандистские материалы, телефоны, электронные носители. Возбуждено уголовное дело.Позже появилось сообщение об аресте задержанных исламистов."Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти человек, один из которых – предполагаемый организатор. Все подозреваемые арестованы до 30 декабря", - сообщили в суде.Собеседник агентства также уточнил, что предполагаемый организатор – житель Пестречинского района Татарстана, 1988 года рождения. По данным суда, с 2015 года он, являясь организатором в структуре "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, организовал деятельность региональной структуры организации на территории Казани."Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* переводится с арабского как "Партия исламского освобождения". В некоторых странах признана террористической, в России запрещена. Цель организации — устранение немусульманских правительств и создание "всемирного исламского халифата".Ее членов регулярно задерживают в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20200610/1572766825.html
казань
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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353
60
Спецоперация ФСБ против исламистов в Казани
В Казани разгромили ячейку террористов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами": за пропаганду и вербовку задержаны 5 исламистов. Идеология группировки сводится к госперевороту для создания "всемирного халифата".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), казань, происшествия

В Казани ликвидировали ячейку террористов

09:49 06.11.2020 (обновлено: 13:42 06.11.2020)
 
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Казани разгромили ячейку террористов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в ФСБ.
Задержаны пять исламистов, их деятельность была направлена на создание "всемирного халифата" и насильственное свержение власти.

"С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей Республики Татарстан террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды мусульман", — добавляется в релизе.

В домах задержанных прошли обыски, изъяты пропагандистские материалы, телефоны, электронные носители. Возбуждено уголовное дело.
© ФСБ РФСпецоперация ФСБ против террористов в Казани. Стоп-кадр видео
Спецоперация ФСБ против террористов в Казани. Стоп-кадр видео
1 из 2
Спецоперация ФСБ против террористов в Казани. Стоп-кадр видео
© ФСБ РФ
© ФСБ РФСпецоперация ФСБ против террористов в Казани. Стоп-кадр видео
Спецоперация ФСБ против террористов в Казани. Стоп-кадр видео
2 из 2
Спецоперация ФСБ против террористов в Казани. Стоп-кадр видео
© ФСБ РФ
1 из 2
Спецоперация ФСБ против террористов в Казани. Стоп-кадр видео
© ФСБ РФ
2 из 2
Спецоперация ФСБ против террористов в Казани. Стоп-кадр видео
© ФСБ РФ
Позже появилось сообщение об аресте задержанных исламистов.
"Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти человек, один из которых – предполагаемый организатор. Все подозреваемые арестованы до 30 декабря", - сообщили в суде.
Собеседник агентства также уточнил, что предполагаемый организатор – житель Пестречинского района Татарстана, 1988 года рождения. По данным суда, с 2015 года он, являясь организатором в структуре "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, организовал деятельность региональной структуры организации на территории Казани.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* переводится с арабского как "Партия исламского освобождения". В некоторых странах признана террористической, в России запрещена. Цель организации — устранение немусульманских правительств и создание "всемирного исламского халифата".
Ее членов регулярно задерживают в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Хизб ут-Тахрир аль-ИсламиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КазаньПроисшествия
 
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