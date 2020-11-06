https://ria.ru/20201106/terrorist-1583419858.html

Совершившего нападение в Ницце перевезут в Париж, сообщили СМИ

Совершившего нападение в Ницце перевезут в Париж, сообщили СМИ

Мужчину, совершившего нападение в церкви в Ницце, перевозят в больницу в Париже, сообщает газета Nice Matin. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:41

2020-11-06T17:41

2020-11-06T17:41

вооруженные нападения во франции

ницца

париж

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мужчину, совершившего нападение в церкви в Ницце, перевозят в больницу в Париже, сообщает газета Nice Matin.В пятницу депутат Нацсобрания от департамента Приморские Альпы Эрик Чиотти сообщил, что по его просьбе и по просьбе медперсонала злоумышленника перевозят из больницы Ниццы, однако куда именно его перевезут, он не уточнил. По данным газеты, совершившего нападение перевозят самолетом в парижскую больницу.Ранее Чиотти заявлял, что нахождение раненного террориста в медучреждении в том же городе, где он совершил атаку, требует повышенной мобилизации полиции как для обеспечения его собственной безопасности, так и для обеспечения защиты медперсонала.В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

https://ria.ru/20201101/terrorist-1582565363.html

ницца

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работа полиции на месте теракта в Ницце Ницца. Появились кадры того, как полиция врывается в Нотр-Дам 2020-11-06T17:41 true PT0M57S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, ницца, париж, в мире