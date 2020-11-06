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Совершившего нападение в Ницце перевезут в Париж, сообщили СМИ
Совершившего нападение в Ницце перевезут в Париж, сообщили СМИ
Мужчину, совершившего нападение в церкви в Ницце, перевозят в больницу в Париже, сообщает газета Nice Matin. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:41
2020-11-06T17:41
вооруженные нападения во франции
ницца
париж
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мужчину, совершившего нападение в церкви в Ницце, перевозят в больницу в Париже, сообщает газета Nice Matin.В пятницу депутат Нацсобрания от департамента Приморские Альпы Эрик Чиотти сообщил, что по его просьбе и по просьбе медперсонала злоумышленника перевозят из больницы Ниццы, однако куда именно его перевезут, он не уточнил. По данным газеты, совершившего нападение перевозят самолетом в парижскую больницу.Ранее Чиотти заявлял, что нахождение раненного террориста в медучреждении в том же городе, где он совершил атаку, требует повышенной мобилизации полиции как для обеспечения его собственной безопасности, так и для обеспечения защиты медперсонала.В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
https://ria.ru/20201101/terrorist-1582565363.html
ницца
париж
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Работа полиции на месте теракта в Ницце
Ницца. Появились кадры того, как полиция врывается в Нотр-Дам
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вооруженные нападения во франции, ницца, париж, в мире

Совершившего нападение в Ницце перевезут в Париж, сообщили СМИ

17:41 06.11.2020
 
© AP Photo / Daniel ColeПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Daniel Cole
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мужчину, совершившего нападение в церкви в Ницце, перевозят в больницу в Париже, сообщает газета Nice Matin.
В пятницу депутат Нацсобрания от департамента Приморские Альпы Эрик Чиотти сообщил, что по его просьбе и по просьбе медперсонала злоумышленника перевозят из больницы Ниццы, однако куда именно его перевезут, он не уточнил. По данным газеты, совершившего нападение перевозят самолетом в парижскую больницу.
Ранее Чиотти заявлял, что нахождение раненного террориста в медучреждении в том же городе, где он совершил атаку, требует повышенной мобилизации полиции как для обеспечения его собственной безопасности, так и для обеспечения защиты медперсонала.
В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
Цветы и свечи у церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
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Вооруженные нападения во ФранцииНиццаПарижВ мире
 
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