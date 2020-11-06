В Австрии освободили часть задержанных по делу о теракте в Вене
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Представитель прокуратуры Вены Нина Буссек заявила, что из 16 задержанных в связи с терактом в столице Австрии шестеро уже освобождены, поскольку подозрения в их отношении не подтвердились, пишет издание Kronen Zeitung.
По его данным, Буссек добавила, что прокуратура Вены запросила предварительное заключение под стражу восьми задержанных. Решение по запросу прокуратуры будет принято во второй половине дня.
Ранее сообщалось, что прокуратура подозревает восемь задержанных либо в причастности к теракту, либо в участии в террористической организации, требует их предварительного заключения под стражу. Известно, что четверо из них уже были осуждены за преступления террористического характера, двое - за различные преступления насильственного характера и еще двое в прошлом были осуждены за попытку совершить убийство в защиту чести.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
3 ноября, 18:30Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре ВеныВ центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли.