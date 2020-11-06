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Австрийские власти рассказали подробности о венском террористе
Австрийские власти рассказали подробности о венском террористе
Посещение двух мечетей способствовало радикализации венского террориста, заявила в пятницу министр по делам интеграции и культов Австрии Сюзанне Рааб. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:35
2020-11-06T17:34
мвд австрии
северная македония
сирия
теракт в вене
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Посещение двух мечетей способствовало радикализации венского террориста, заявила в пятницу министр по делам интеграции и культов Австрии Сюзанне Рааб.Ранее глава МВД Австрии и министр по делам интеграции и культов Австрии Сюзанне Рааб сообщили о закрытии "радикальных мечетей" после теракта в Вене.Речь идет о мечетях, расположенных в районах Оттагринг и Майдлинг. "Спецслужба BVT сообщила нам, что посещение этих мечетей способствовало его радикализации", - добавила министр, подчеркнув, что их необходимо закрыть в интересах общественной безопасности и порядка.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Известно, что ликвидированный преступник - 20-летний албанец Куйтим Фейзулай, чья семья перебралась в Вену из города Тетово в Северной Македонии. Злоумышленник был членом террористической группировки ИГ*. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ*. Пятого декабря его выпустили условно-досрочно, так как он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201105/zaderzhannye-1583145771.html
северная македония
сирия
австрия
вена
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мвд австрии, северная македония, сирия, теракт в вене, австрия, вена, в мире

Австрийские власти рассказали подробности о венском террористе

16:35 06.11.2020 (обновлено: 17:34 06.11.2020)
 
© REUTERS / Lisi NiesnerРаввин Шломо Хофмейстер около синагоги после перестрелки в Вене, Австрия
Раввин Шломо Хофмейстер около синагоги после перестрелки в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Lisi Niesner
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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Посещение двух мечетей способствовало радикализации венского террориста, заявила в пятницу министр по делам интеграции и культов Австрии Сюзанне Рааб.
Ранее глава МВД Австрии и министр по делам интеграции и культов Австрии Сюзанне Рааб сообщили о закрытии "радикальных мечетей" после теракта в Вене.
"Министерство внутренних дел вчера проинформировало ведомство по делам культов, что террорист понедельника с момента его освобождения из-под стражи постоянно посещал две венские мечети и/или объединения", - сказала Рааб на пресс-конференции.
Речь идет о мечетях, расположенных в районах Оттагринг и Майдлинг. "Спецслужба BVT сообщила нам, что посещение этих мечетей способствовало его радикализации", - добавила министр, подчеркнув, что их необходимо закрыть в интересах общественной безопасности и порядка.
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Известно, что ликвидированный преступник - 20-летний албанец Куйтим Фейзулай, чья семья перебралась в Вену из города Тетово в Северной Македонии. Злоумышленник был членом террористической группировки ИГ*. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ*. Пятого декабря его выпустили условно-досрочно, так как он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
МВД АвстрииСеверная МакедонияСирияТеракт в ВенеАвстрияВенаВ мире
 
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