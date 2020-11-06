https://ria.ru/20201106/terakt-1583312596.html

В Германии идут обыски у подозреваемых в причастности к теракту в Вене

В Германии идут обыски у подозреваемых в причастности к теракту в Вене

В ФРГ идут обыски в квартирах и офисах 4 подозреваемых, они могли быть связаны с террористом в Вене, сообщила пресс-служба федерального ведомства уголовной... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:35

2020-11-06T09:35

2020-11-06T09:49

теракт в вене

германия

вена

в мире

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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. В ФРГ идут обыски в квартирах и офисах 4 подозреваемых, они могли быть связаны с террористом в Вене, сообщила пресс-служба федерального ведомства уголовной полиции (BKA) в соцсети Twitter.К сообщению в Twitter добавлен тег "атака в Вене".В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201104/avstriya-1583052845.html

германия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, германия, вена, в мире