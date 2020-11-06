В Германии идут обыски у подозреваемых в причастности к теракту в Вене
09:35 06.11.2020 (обновлено: 09:49 06.11.2020)
БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. В ФРГ идут обыски в квартирах и офисах 4 подозреваемых, они могли быть связаны с террористом в Вене, сообщила пресс-служба федерального ведомства уголовной полиции (BKA) в соцсети Twitter.
"Силы BKA с сегодняшнего утра проводят обыски по ордера генпрокуратуры ФРГ... в квартирах и офисах... четырех человек в Оснабрюке, Касселе и округе Пинеберг. По данным следствия на настоящий момент, против этих... четырех человек нет начальных подозрений в участии в теракте. Однако якобы была связь с предполагаемым преступником", - говорится в сообщении.
К сообщению в Twitter добавлен тег "атака в Вене".
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.