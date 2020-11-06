https://ria.ru/20201106/telo-1583338706.html

В Черном море нашли тело мужчины

В Черном море нашли тело мужчины

Неопознанное тело мужчины найдено в акватории Чёрного моря, где ведутся поиски пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, спасатели... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:56

2020-11-06T11:56

2020-11-06T11:56

черное море

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Неопознанное тело мужчины найдено в акватории Чёрного моря, где ведутся поиски пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, спасатели транспортируют тело на берег, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России."В акватории Чёрного моря найдено непознанное тело мужчины. На данный момент спасатели ЮРПСО транспортируют его на берег", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Полиция организовала поиски, к ним подключились поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" и специалисты МЧС, которые обследуют акваторию Черного моря.

https://ria.ru/20201105/poisk-1583172810.html

черное море

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия