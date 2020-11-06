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В Черном море нашли тело мужчины
В Черном море нашли тело мужчины
Неопознанное тело мужчины найдено в акватории Чёрного моря, где ведутся поиски пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, спасатели... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:56
2020-11-06T11:56
черное море
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Неопознанное тело мужчины найдено в акватории Чёрного моря, где ведутся поиски пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, спасатели транспортируют тело на берег, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России."В акватории Чёрного моря найдено непознанное тело мужчины. На данный момент спасатели ЮРПСО транспортируют его на берег", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Полиция организовала поиски, к ним подключились поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" и специалисты МЧС, которые обследуют акваторию Черного моря.
https://ria.ru/20201105/poisk-1583172810.html
черное море
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черное море, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия

В Черном море нашли тело мужчины

11:56 06.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря
Побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Неопознанное тело мужчины найдено в акватории Чёрного моря, где ведутся поиски пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, спасатели транспортируют тело на берег, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
"В акватории Чёрного моря найдено непознанное тело мужчины. На данный момент спасатели ЮРПСО транспортируют его на берег", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Полиция организовала поиски, к ним подключились поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" и специалисты МЧС, которые обследуют акваторию Черного моря.
Игорь Коропов - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 14:11
В "Лиза Алерт" рассказали о поисках пропавшего сооснователя Skillbox
 
Черное мореСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиПроисшествия
 
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