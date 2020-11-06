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Собянин назвал Жванецкого человеком огромного таланта
Собянин назвал Жванецкого человеком огромного таланта
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика Михаила Жванецкого, назвав его неповторимым человеком огромного таланта. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:26
2020-11-06T18:26
умер михаил жванецкий
россия
михаил жванецкий
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика Михаила Жванецкого, назвав его неповторимым человеком огромного таланта.Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
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умер михаил жванецкий, россия, михаил жванецкий, сергей собянин, москва

Собянин назвал Жванецкого человеком огромного таланта

18:26 06.11.2020
 
© РИА Новости / Денис ГришкинМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Денис Гришкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика Михаила Жванецкого, назвав его неповторимым человеком огромного таланта.
Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на премьере фильма Юморист - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
16:33
Биография Михаила Жванецкого

"Не стало Михаила Михайловича Жванецкого. Человек огромного таланта, абсолютно неповторимый. Веселый и грустный, ироничный и мудрый. Его афоризмы поднимали настроение и уходили в народ – лучшее признание для автора... Соболезную родным, друзьям, поклонникам. Светлая память Мастеру", - написал мэр в Twitter.

 
Умер Михаил ЖванецкийРоссияМихаил ЖванецкийСергей СобянинМосква
 
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