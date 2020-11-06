https://ria.ru/20201106/talant-1583434524.html

Собянин назвал Жванецкого человеком огромного таланта

Собянин назвал Жванецкого человеком огромного таланта

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика Михаила Жванецкого, назвав его неповторимым человеком огромного таланта. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:26

2020-11-06T18:26

2020-11-06T18:26

умер михаил жванецкий

россия

михаил жванецкий

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика Михаила Жванецкого, назвав его неповторимым человеком огромного таланта.Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, россия, михаил жванецкий, сергей собянин, москва