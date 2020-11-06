https://ria.ru/20201106/talant-1583434524.html
Собянин назвал Жванецкого человеком огромного таланта
Собянин назвал Жванецкого человеком огромного таланта
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика Михаила Жванецкого, назвав его неповторимым человеком огромного таланта. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:26
2020-11-06T18:26
2020-11-06T18:26
умер михаил жванецкий
россия
михаил жванецкий
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика Михаила Жванецкого, назвав его неповторимым человеком огромного таланта.Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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