https://ria.ru/20201106/tachi-1583338607.html

Стало известно, в чем обвиняют экс-главу Косово Хашима Тачи

Стало известно, в чем обвиняют экс-главу Косово Хашима Тачи

Обвинения в адрес бывшего президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи включают 10 пунктов, в том числе по статьям "убийство" и "пытки",... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:56

2020-11-06T11:56

2020-11-06T12:36

хашим тачи

косово

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Обвинения в адрес бывшего президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи включают 10 пунктов, в том числе по статьям "убийство" и "пытки", сообщает Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO).Ранее в отношении Тачи специальный суд утвердил обвинительный акт за военные преступления 1998-1999 годов, накануне он подал в отставку. Позже Тачи был задержан и взят под стражу в Гааге.Кроме этого, указанные лица, по мнению прокурора, ответственны за преступления их подчиненных."Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи знали или имели основания знать о том, что преступления, указанные в данном обвинении, планировались или совершались их подчиненными, и не принимали необходимых мер для предотвращения указанных преступлений или наказания виновных", - отмечается в документе.Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) при поддержке косовской полиции и миссии ЕС по верховенству закона (EULEX) проводит операцию в крае, правоохранительные органы обыскивают дом экс-президента Хашима Тачи.Утром в пятницу сотрудники полиции начали обыски в Приштине в домах обвиняемых за военные преступления Тачи, экс-спикера парламента Косово Кадри Весели, бывшего полевого командира и депутата Реджепа Селими.В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них - бывший полевой командир и бывший "премьер" Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину.В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.

https://ria.ru/20201105/kosovo-1583232471.html

https://ria.ru/20201105/otstavka-1583235616.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хашим тачи, косово, в мире