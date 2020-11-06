https://ria.ru/20201106/sud-1583409395.html
В Подмосковье мужчине дали 18 лет колонии за тройное убийство ломом
В Подмосковье мужчине дали 18 лет колонии за тройное убийство ломом
Суд в Московской области приговорил к 18 годам колонии убийцу трех человек, которых он забил ломом, после чего сжег квартиру с телами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:05
2020-11-06T17:05
2020-11-06T17:05
московская область (подмосковье)
королев
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Суд в Московской области приговорил к 18 годам колонии убийцу трех человек, которых он забил ломом, после чего сжег квартиру с телами, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.Суд установил, что в ночь на 23 января 2018 года Уткин убил металлическим ломом троих человек в Королёве. Его жертвами стали двоюродный брат с сожительницей, проживавшие в соседней квартире, и их знакомая. После этого злоумышленник поджег жилье.Суд приговорил Уткина к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, поясняет прокуратура.Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20201106/ubiystvo-1583390087.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), королев, происшествия