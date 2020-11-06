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В Подмосковье мужчине дали 18 лет колонии за тройное убийство ломом
В Подмосковье мужчине дали 18 лет колонии за тройное убийство ломом
Суд в Московской области приговорил к 18 годам колонии убийцу трех человек, которых он забил ломом, после чего сжег квартиру с телами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:05
2020-11-06T17:05
московская область (подмосковье)
королев
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Суд в Московской области приговорил к 18 годам колонии убийцу трех человек, которых он забил ломом, после чего сжег квартиру с телами, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.Суд установил, что в ночь на 23 января 2018 года Уткин убил металлическим ломом троих человек в Королёве. Его жертвами стали двоюродный брат с сожительницей, проживавшие в соседней квартире, и их знакомая. После этого злоумышленник поджег жилье.Суд приговорил Уткина к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, поясняет прокуратура.Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20201106/ubiystvo-1583390087.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), королев, происшествия

В Подмосковье мужчине дали 18 лет колонии за тройное убийство ломом

17:05 06.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Суд в Московской области приговорил к 18 годам колонии убийцу трех человек, которых он забил ломом, после чего сжег квартиру с телами, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.
"Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя Михаила Уткина. Он признан виновным в совершении преступлений… убийство и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога", - говорится в сообщении.
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Суд установил, что в ночь на 23 января 2018 года Уткин убил металлическим ломом троих человек в Королёве. Его жертвами стали двоюродный брат с сожительницей, проживавшие в соседней квартире, и их знакомая. После этого злоумышленник поджег жилье.
Суд приговорил Уткина к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, поясняет прокуратура.
Приговор в законную силу не вступил.
 
Московская область (Подмосковье)КоролевПроисшествия
 
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