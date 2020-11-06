https://ria.ru/20201106/sud-1583409395.html

В Подмосковье мужчине дали 18 лет колонии за тройное убийство ломом

В Подмосковье мужчине дали 18 лет колонии за тройное убийство ломом

Суд в Московской области приговорил к 18 годам колонии убийцу трех человек, которых он забил ломом, после чего сжег квартиру с телами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:05

2020-11-06T17:05

2020-11-06T17:05

московская область (подмосковье)

королев

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Суд в Московской области приговорил к 18 годам колонии убийцу трех человек, которых он забил ломом, после чего сжег квартиру с телами, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.Суд установил, что в ночь на 23 января 2018 года Уткин убил металлическим ломом троих человек в Королёве. Его жертвами стали двоюродный брат с сожительницей, проживавшие в соседней квартире, и их знакомая. После этого злоумышленник поджег жилье.Суд приговорил Уткина к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, поясняет прокуратура.Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20201106/ubiystvo-1583390087.html

московская область (подмосковье)

королев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), королев, происшествия