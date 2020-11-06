https://ria.ru/20201106/sud-1583407773.html
Суд Великобритании отложил решение по делу о долге Украины перед Россией
Суд Великобритании отложил решение по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании отложил решение по делу о бондах Украины на три миллиарда долларов на неопределенный срок из-за пандемии, Минфин России при этом... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:00
2020-11-06T17:00
2020-11-06T19:08
министерство финансов рф (минфин россии)
великобритания
украина
экономика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Верховный суд Великобритании отложил решение по делу о бондах Украины на три миллиарда долларов на неопределенный срок из-за пандемии, Минфин России при этом рассчитывает, что оно будет беспристрастным и неполитизированным, говорится в сообщении министерства.Суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу России со ставкой купона пять процентов годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт. Из-за этого долга Минфин России уже много лет судится с Украиной."Ожидаем, что Верховный суд Великобритании сохранит непредвзятый профессиональный подход при рассмотрении данного дела и примет беспристрастное неполитизированное решение по его существу", — добавило министерство. Минфин при этом рассчитывает, что Верховный суд Великобритании придет к выводу о невозможности применения в английском праве доктрины "законного принуждения", либо — в случае противоположного решения — подтвердит возможность ее применения исключительно в ограниченных обстоятельствах, не имеющих отношения к иску России.Как отмечает ведомство, вопрос применения в английском праве доктрины "законного принуждения" имеет значение для иска России, поскольку в 2018 году Апелляционный суд Англии, рассмотрев апелляцию Украины на решение Высокого суда Лондона, обязывающее Украину погасить задолженность и выплатить проценты по облигациям, пришел к выводу, что в соответствии с английским правом законные действия могут представлять собой давление."Однако позднее, в 2019 году, тот же суд при рассмотрении дела Times Travel ограничил роль доктрины "законного принуждения". На основании решения по делу Times Travel Верховный суд Великобритании определит, вправе ли Украина использовать аргумент о "законном принуждении" в рамках защиты по иску России в отношении обязательств Украины по облигациям, по которым был допущен дефолт", — указывает Минфин.
https://ria.ru/20191209/1562180125.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), великобритания, украина, экономика
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Верховный суд Великобритании
отложил решение по делу о бондах Украины
на три миллиарда долларов на неопределенный срок из-за пандемии, Минфин России при этом рассчитывает, что оно будет беспристрастным и неполитизированным, говорится в сообщении министерства.
Суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу России со ставкой купона пять процентов годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев
исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт. Из-за этого долга Минфин России уже много лет судится с Украиной.
"В связи с влиянием пандемии коронавируса на работу Верховного суда Великобритании сроки вынесения судом вердикта как по делу Times Travel, так и по иску России к Украине являются неопределенными", — говорится в сообщении Минфина в пятницу.
"Ожидаем, что Верховный суд Великобритании сохранит непредвзятый профессиональный подход при рассмотрении данного дела и примет беспристрастное неполитизированное решение по его существу", — добавило министерство.
Минфин
при этом рассчитывает, что Верховный суд Великобритании придет к выводу о невозможности применения в английском праве доктрины "законного принуждения", либо — в случае противоположного решения — подтвердит возможность ее применения исключительно в ограниченных обстоятельствах, не имеющих отношения к иску России.
Как отмечает ведомство, вопрос применения в английском праве доктрины "законного принуждения" имеет значение для иска России, поскольку в 2018 году Апелляционный суд Англии, рассмотрев апелляцию Украины на решение Высокого суда Лондона, обязывающее Украину погасить задолженность и выплатить проценты по облигациям, пришел к выводу, что в соответствии с английским правом законные действия могут представлять собой давление.
"Однако позднее, в 2019 году, тот же суд при рассмотрении дела Times Travel ограничил роль доктрины "законного принуждения". На основании решения по делу Times Travel Верховный суд Великобритании определит, вправе ли Украина использовать аргумент о "законном принуждении" в рамках защиты по иску России в отношении обязательств Украины по облигациям, по которым был допущен дефолт", — указывает Минфин.