https://ria.ru/20201106/subsidii-1583299111.html
Аграрии Приморья получат 51 миллион рублей субсидий за продажу овощей
Аграрии Приморья получат 51 миллион рублей субсидий за продажу овощей
Власти Приморья направляют в этом году свыше 50 миллионов рублей на выплату субсидий сельхозпроизводителям региона за продажу овощей и картофеля, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T06:06
2020-11-06T06:06
2020-11-06T06:06
владивосток
приморский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156381/74/1563817425_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8cc6dbe2c4906d89e78ec2b8bedaa257.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Власти Приморья направляют в этом году свыше 50 миллионов рублей на выплату субсидий сельхозпроизводителям региона за продажу овощей и картофеля, сообщает краевое правительство.В 2020 году создано новое направление субсидирования для поддержки сельхозпроизводителей. Аграрии могут получить 5 тысяч рублей за тонну проданных овощей рассадных культур и 3 тысячи рублей за тонну проданного картофеля и овощей открытого грунта.Власти ожидают, что в этом году валовой объем производства овощей в Приморье составит около 100 тысяч тонн.В Приморье действует государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы. Ее целями являются рост объема производства сельхозпродукции к 2027 году до 55 миллиардов рублей, обеспечение прироста производительности труда в этом секторе, доведение объема отгруженных продуктов к 2027 году до 75 миллиардов рублей. Кроме того, среди целей госпрограммы - прирост производительности труда в производстве продуктов к 2027 году не менее 70% по сравнению с базовым 2016 годом.
https://ria.ru/20201103/park-1582764938.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156381/74/1563817425_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e4b33e06b5d5d95c1e3a01f6cbd5f760.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, приморский край, экономика
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости.
Власти Приморья
направляют в этом году свыше 50 миллионов рублей на выплату субсидий сельхозпроизводителям региона за продажу овощей и картофеля, сообщает краевое правительство.
В 2020 году создано новое направление субсидирования для поддержки сельхозпроизводителей. Аграрии могут получить 5 тысяч рублей за тонну проданных овощей рассадных культур и 3 тысячи рублей за тонну проданного картофеля и овощей открытого грунта.
"На эти цели в краевом бюджете в 2020 году запланирован 51 миллион рублей. На данный момент сельхозпроизводителям уже направлено 13,7 миллиона рублей субсидий за реализацию помидоров, огурцов, капусты, свеклы, моркови, салата, баклажанов, кабачков, перцев и картофеля", - говорится в сообщении.
Власти ожидают, что в этом году валовой объем производства овощей в Приморье составит около 100 тысяч тонн.
В Приморье действует государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы. Ее целями являются рост объема производства сельхозпродукции к 2027 году до 55 миллиардов рублей, обеспечение прироста производительности труда в этом секторе, доведение объема отгруженных продуктов к 2027 году до 75 миллиардов рублей. Кроме того, среди целей госпрограммы - прирост производительности труда в производстве продуктов к 2027 году не менее 70% по сравнению с базовым 2016 годом.