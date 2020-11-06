https://ria.ru/20201106/subsidii-1583299111.html

Аграрии Приморья получат 51 миллион рублей субсидий за продажу овощей

Аграрии Приморья получат 51 миллион рублей субсидий за продажу овощей

Власти Приморья направляют в этом году свыше 50 миллионов рублей на выплату субсидий сельхозпроизводителям региона за продажу овощей и картофеля, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T06:06

2020-11-06T06:06

2020-11-06T06:06

владивосток

приморский край

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Власти Приморья направляют в этом году свыше 50 миллионов рублей на выплату субсидий сельхозпроизводителям региона за продажу овощей и картофеля, сообщает краевое правительство.В 2020 году создано новое направление субсидирования для поддержки сельхозпроизводителей. Аграрии могут получить 5 тысяч рублей за тонну проданных овощей рассадных культур и 3 тысячи рублей за тонну проданного картофеля и овощей открытого грунта.Власти ожидают, что в этом году валовой объем производства овощей в Приморье составит около 100 тысяч тонн.В Приморье действует государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы. Ее целями являются рост объема производства сельхозпродукции к 2027 году до 55 миллиардов рублей, обеспечение прироста производительности труда в этом секторе, доведение объема отгруженных продуктов к 2027 году до 75 миллиардов рублей. Кроме того, среди целей госпрограммы - прирост производительности труда в производстве продуктов к 2027 году не менее 70% по сравнению с базовым 2016 годом.

https://ria.ru/20201103/park-1582764938.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, приморский край, экономика