https://ria.ru/20201106/strelba-1583469294.html
В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
Мужчина, объявленный в розыск после ранения двух сотрудников полиции в американском штате Висконсин, был задержан и помещен под стражу, сообщает телеканал FOX6. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T22:44
2020-11-06T22:44
2020-11-06T22:44
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина, объявленный в розыск после ранения двух сотрудников полиции в американском штате Висконсин, был задержан и помещен под стражу, сообщает телеканал FOX6.По данным телеканала, подозреваемый Натанаэль Бентон также находился в розыске в городе Фарго в Северной Дакоте в связи с другим инцидентом со стрельбой.Ранее сообщалось, что двое полицейских получили огнестрельные ранения на юге американского штата Висконсин, подозреваемый, который мог быть вооружен, скрылся с места преступления.
https://ria.ru/20201105/strelba-1583120659.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
висконсин, сша, в мире