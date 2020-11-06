https://ria.ru/20201106/strelba-1583469294.html

В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским

В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским

Мужчина, объявленный в розыск после ранения двух сотрудников полиции в американском штате Висконсин, был задержан и помещен под стражу, сообщает телеканал FOX6. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T22:44

2020-11-06T22:44

2020-11-06T22:44

висконсин

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина, объявленный в розыск после ранения двух сотрудников полиции в американском штате Висконсин, был задержан и помещен под стражу, сообщает телеканал FOX6.По данным телеканала, подозреваемый Натанаэль Бентон также находился в розыске в городе Фарго в Северной Дакоте в связи с другим инцидентом со стрельбой.Ранее сообщалось, что двое полицейских получили огнестрельные ранения на юге американского штата Висконсин, подозреваемый, который мог быть вооружен, скрылся с места преступления.

https://ria.ru/20201105/strelba-1583120659.html

висконсин

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

висконсин, сша, в мире