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В Подмосковье обстреляли машину с ребенком
В Подмосковье обстреляли машину с ребенком
Прокуратура Московской области начала проверку информации о ранении ребенка во время обстрела автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:33
2020-11-06T20:14
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку информации о ранении ребенка во время обстрела автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.Ранее РЕН ТВ сообщил о том, что при обстреле автомобиля в Подмосковье пострадал ребенок. Осколки стекла поранили лицо полуторагодовалого малыша."Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку информации, опубликованной в сети Интернет, о травмировании малолетнего ребенка в результате стрельбы по автомашине", — говорится в сообщении.В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре Московской области на контроль.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), подольск, происшествия

В Подмосковье обстреляли машину с ребенком

19:33 06.11.2020 (обновлено: 20:14 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку информации о ранении ребенка во время обстрела автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее РЕН ТВ сообщил о том, что при обстреле автомобиля в Подмосковье пострадал ребенок. Осколки стекла поранили лицо полуторагодовалого малыша.
"Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку информации, опубликованной в сети Интернет, о травмировании малолетнего ребенка в результате стрельбы по автомашине", — говорится в сообщении.
В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре Московской области на контроль.
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