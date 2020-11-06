https://ria.ru/20201106/strelba-1583448212.html

В Подмосковье обстреляли машину с ребенком

В Подмосковье обстреляли машину с ребенком

Прокуратура Московской области начала проверку информации о ранении ребенка во время обстрела автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T19:33

2020-11-06T19:33

2020-11-06T20:14

московская область (подмосковье)

подольск

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку информации о ранении ребенка во время обстрела автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.Ранее РЕН ТВ сообщил о том, что при обстреле автомобиля в Подмосковье пострадал ребенок. Осколки стекла поранили лицо полуторагодовалого малыша."Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку информации, опубликованной в сети Интернет, о травмировании малолетнего ребенка в результате стрельбы по автомашине", — говорится в сообщении.В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре Московской области на контроль.

https://ria.ru/20201022/strelba-1581093876.html

московская область (подмосковье)

подольск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), подольск, происшествия