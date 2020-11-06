https://ria.ru/20201106/strelba-1583380324.html

В Висконсине мужчина открыл огонь по полицейским

В Висконсине мужчина открыл огонь по полицейским

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским на юге американского штата Висконсин, сообщает местный телеканал FОХ6. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:04

2020-11-06T15:04

2020-11-06T15:23

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским на юге американского штата Висконсин, сообщает местный телеканал FОХ6.Инцидент произошел утром в городе Делафилд. Двое полицейских получили ранения. По данным телеканала, они приехали на вызов по ДТП, но попали под обстрел. Обоих офицеров доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.Стрелявший скрылся с места преступления, но, как предполагают местные власти, он может оставаться неподалеку. Местных жителей просят избегать этого района.

https://ria.ru/20201105/strelba-1583120659.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

висконсин, сша, в мире