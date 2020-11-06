https://ria.ru/20201106/strelba-1583380324.html
В Висконсине мужчина открыл огонь по полицейским
В Висконсине мужчина открыл огонь по полицейским
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским на юге американского штата Висконсин, сообщает местный телеканал FОХ6. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:04
2020-11-06T15:04
2020-11-06T15:23
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским на юге американского штата Висконсин, сообщает местный телеканал FОХ6.Инцидент произошел утром в городе Делафилд. Двое полицейских получили ранения. По данным телеканала, они приехали на вызов по ДТП, но попали под обстрел. Обоих офицеров доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.Стрелявший скрылся с места преступления, но, как предполагают местные власти, он может оставаться неподалеку. Местных жителей просят избегать этого района.
https://ria.ru/20201105/strelba-1583120659.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
висконсин, сша, в мире