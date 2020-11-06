https://ria.ru/20201106/ssha-1583295382.html

Трамп заявил, что хочет честных выборов президента США

Трамп заявил, что хочет честных выборов президента США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что хочет честных выборов. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T03:19

2020-11-06T03:19

2020-11-06T03:19

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582992636_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d06a92e5e1362b8301004d3a95bd5406.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что хочет честных выборов."Это становится хуже и хуже с каждым днем. Каждый день мы слышим жуткие истории, совершенно жуткие истории. Мы не можем позволить этому произойти с США", - добавил Трамп.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Выступление Трампа по выборам в США Выступление Трампа по выборам в США 2020-11-06T03:19 true PT17M16S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, дональд трамп, сша, в мире