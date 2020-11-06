https://ria.ru/20201106/ssha-1583295382.html
Трамп заявил, что хочет честных выборов президента США
Трамп заявил, что хочет честных выборов президента США
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что хочет честных выборов. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:19
2020-11-06T03:19
2020-11-06T03:19
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что хочет честных выборов."Это становится хуже и хуже с каждым днем. Каждый день мы слышим жуткие истории, совершенно жуткие истории. Мы не можем позволить этому произойти с США", - добавил Трамп.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выступление Трампа по выборам в США
Выступление Трампа по выборам в США
2020-11-06T03:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, дональд трамп, сша, в мире