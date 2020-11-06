https://ria.ru/20201106/sovbez-1583370043.html

Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах

Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах

Актуальное положение дел в борьбе с пандемией коронавируса в регионах РФ с учетом ранее оказанной им финансовой помощи, а также ситуацию вокруг Нагорного... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:18

2020-11-06T14:18

2020-11-06T14:18

здоровье - общество

совет безопасности рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Актуальное положение дел в борьбе с пандемией коронавируса в регионах РФ с учетом ранее оказанной им финансовой помощи, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию", - сказал он.По словам пресс-секретаря президента, обсуждались и другие текущие вопросы социально-экономического развития России.В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей Шойгу, директора ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583146426.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, политика