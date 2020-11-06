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Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Актуальное положение дел в борьбе с пандемией коронавируса в регионах РФ с учетом ранее оказанной им финансовой помощи, а также ситуацию вокруг Нагорного... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:18
2020-11-06T14:18
здоровье - общество
совет безопасности рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Актуальное положение дел в борьбе с пандемией коронавируса в регионах РФ с учетом ранее оказанной им финансовой помощи, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию", - сказал он.По словам пресс-секретаря президента, обсуждались и другие текущие вопросы социально-экономического развития России.В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей Шойгу, директора ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах

14:18 06.11.2020
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Актуальное положение дел в борьбе с пандемией коронавируса в регионах РФ с учетом ранее оказанной им финансовой помощи, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию", - сказал он.

"Также состоялся обстоятельный разговор о ситуации с эпидемией коронавируса с акцентом на положение дел в регионах РФ с учетом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи", - сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, обсуждались и другие текущие вопросы социально-экономического развития России.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей Шойгу, директора ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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