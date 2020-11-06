Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

"Президент проведет в середине дня совещание с постоянными членами Совбеза, проинформируем вас о темах, которые они затронут. У президента несколько двусторонних встреч запланировано. Одна из них будет с Эллой Памфиловой, главой Центризбиркома", - сказал Песков журналистам.