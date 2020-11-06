https://ria.ru/20201106/sovbez-1583346847.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, рабочую встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой и международный телефонный РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:33
2020-11-06T12:33
2020-11-06T12:38
элла памфилова
дмитрий песков
совет безопасности рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, рабочую встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой и международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Также, по его словам, на вторую половину дня у Путина запланирован международный телефонный разговор.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, дмитрий песков, совет безопасности рф, владимир путин, политика