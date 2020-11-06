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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, рабочую встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой и международный телефонный РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:33
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элла памфилова
дмитрий песков
совет безопасности рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, рабочую встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой и международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Также, по его словам, на вторую половину дня у Путина запланирован международный телефонный разговор.
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РИА Новости
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элла памфилова, дмитрий песков, совет безопасности рф, владимир путин, политика

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

12:33 06.11.2020 (обновлено: 12:38 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, рабочую встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой и международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент проведет в середине дня совещание с постоянными членами Совбеза, проинформируем вас о темах, которые они затронут. У президента несколько двусторонних встреч запланировано. Одна из них будет с Эллой Памфиловой, главой Центризбиркома", - сказал Песков журналистам.
Также, по его словам, на вторую половину дня у Путина запланирован международный телефонный разговор.
 
Элла ПамфиловаДмитрий ПесковСовет Безопасности РФВладимир ПутинПолитика
 
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