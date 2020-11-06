https://ria.ru/20201106/sng-1583389794.html

Совет глав правительств СНГ утвердил 23 документа

Совет глав правительств СНГ утвердил 23 документа

Совет глав правительств стран СНГ на заседании в пятницу утвердил 23 документа, в том числе программы сотрудничества в атомной отрасли, сфере инноваций,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:48

2020-11-06T15:48

2020-11-06T15:48

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узбекистан

в мире

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ТАШКЕНТ, 6 ноя – РИА Новости. Совет глав правительств стран СНГ на заседании в пятницу утвердил 23 документа, в том числе программы сотрудничества в атомной отрасли, сфере инноваций, развития межрегионального и приграничного сотрудничества, сообщает пресс-служба кабмина Узбекистана.Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ. Очередное заседание совета глав правительств стран Содружества состоялось в пятницу и прошло в режиме видеоконференции."По итогам заседания Совета глав правительств СНГ утверждены 23 документа, в том числе программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, сфере инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей", - говорится в релизе кабмина для СМИ.В пресс-службе добавили, что премьеры утвердили план мероприятий по реализации первого этапа (на 2021-2025 годы) стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, концепции по развитию межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения, а также планы мероприятий по обеспечению транспортной безопасности и по сотрудничеству стран-участниц СНГ в гуманитарной сфере.Также подписаны соглашения, регламентирующие взаимодействие в области цифрового развития общества и трансграничных перевозок радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20201106/sng-1583368887.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, узбекистан, в мире