https://ria.ru/20201106/sng-1583389794.html
Совет глав правительств СНГ утвердил 23 документа
Совет глав правительств СНГ утвердил 23 документа
Совет глав правительств стран СНГ на заседании в пятницу утвердил 23 документа, в том числе программы сотрудничества в атомной отрасли, сфере инноваций,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:48
2020-11-06T15:48
2020-11-06T15:48
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ТАШКЕНТ, 6 ноя – РИА Новости. Совет глав правительств стран СНГ на заседании в пятницу утвердил 23 документа, в том числе программы сотрудничества в атомной отрасли, сфере инноваций, развития межрегионального и приграничного сотрудничества, сообщает пресс-служба кабмина Узбекистана.Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ. Очередное заседание совета глав правительств стран Содружества состоялось в пятницу и прошло в режиме видеоконференции."По итогам заседания Совета глав правительств СНГ утверждены 23 документа, в том числе программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, сфере инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей", - говорится в релизе кабмина для СМИ.В пресс-службе добавили, что премьеры утвердили план мероприятий по реализации первого этапа (на 2021-2025 годы) стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, концепции по развитию межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения, а также планы мероприятий по обеспечению транспортной безопасности и по сотрудничеству стран-участниц СНГ в гуманитарной сфере.Также подписаны соглашения, регламентирующие взаимодействие в области цифрового развития общества и трансграничных перевозок радиоактивных материалов.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, узбекистан, в мире
ТАШКЕНТ, 6 ноя – РИА Новости.
Совет глав правительств стран СНГ
на заседании в пятницу утвердил 23 документа, в том числе программы сотрудничества в атомной отрасли, сфере инноваций, развития межрегионального и приграничного сотрудничества, сообщает пресс-служба кабмина Узбекистана
.
Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ. Очередное заседание совета глав правительств стран Содружества состоялось в пятницу и прошло в режиме видеоконференции.
"По итогам заседания Совета глав правительств СНГ утверждены 23 документа, в том числе программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, сфере инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей", - говорится в релизе кабмина для СМИ.
В пресс-службе добавили, что премьеры утвердили план мероприятий по реализации первого этапа (на 2021-2025 годы) стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, концепции по развитию межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения, а также планы мероприятий по обеспечению транспортной безопасности и по сотрудничеству стран-участниц СНГ в гуманитарной сфере.
Также подписаны соглашения, регламентирующие взаимодействие в области цифрового развития общества и трансграничных перевозок радиоактивных материалов.
"Очередное заседание Совета глав правительств СНГ планируется провести 28 мая 2021 года в городе Минске под председательством Республики Беларусь", - добавили в пресс-службе.