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https://ria.ru/20201106/smertnost-1583454045.html
Росстат опубликовал статистику по смертности от COVID-19 в сентябре
Росстат опубликовал статистику по смертности от COVID-19 в сентябре
Коронавирус в сентябре стал главной причиной смерти 4 329 человек в России, в еще 870 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:19
2020-11-06T22:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Коронавирус в сентябре стал главной причиной смерти 4 329 человек в России, в еще 870 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.Статистическое ведомство также приводит данные по числу умерших в случаях, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента - в сентябре 2020 года был зафиксирован 1 401 такой случай. В 3 198 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.Росстат ведет статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя перечисленные выше четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19."В сентябре число смертей от COVID-19 по сравнению с августом выросло", - отмечают в статистическом ведомстве. Росстат в пятницу также опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за август. По данным статистического ведомства, в августе в России COVID-19 стал основной причиной смерти 4 018 человек (против предыдущего отчета в 3 863 человек), в том числе у 3 436 человек вирус идентифицирован (в предыдущей версии таких случаев было 3 222), у 582 человек - не идентифицирован (против 641 в предыдущем отчете).Росстат также уточнил данные по числу умерших в августе, когда основная причина смерти отнесена к прочим заболеваниям - теперь их 3 655 (против 3 600), из них в 1 184 случаев COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания (против 1 078 в предыдущем отчете); в 2 471 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания (против 2 522).Таким образом, число смертей лиц с диагностированным и предполагаемым COVID-19 по уточненным данным в августе составило 7 673 случая (против 7 463 в предыдущем отчете). В сентябре таких умерших 9 798 человека.В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет Росстат, от коронавирусной инфекции с апреля умерли 55 671 человека, в том числе в апреле - 2 825, в мае - 12 669, в июне - 12 335, июле - 10 371, августе - 7 673 и сентябре - 9 798.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583449931.html
https://ria.ru/20201105/zavershenie-1583255166.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Росстат опубликовал статистику по смертности от COVID-19 в сентябре

20:19 06.11.2020 (обновлено: 22:14 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области
Медицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Коронавирус в сентябре стал главной причиной смерти 4 329 человек в России, в еще 870 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.
Статистическое ведомство также приводит данные по числу умерших в случаях, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента - в сентябре 2020 года был зафиксирован 1 401 такой случай. В 3 198 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.
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Росстат ведет статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя перечисленные выше четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19.
"В сентябре число смертей от COVID-19 по сравнению с августом выросло", - отмечают в статистическом ведомстве. Росстат в пятницу также опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за август. По данным статистического ведомства, в августе в России COVID-19 стал основной причиной смерти 4 018 человек (против предыдущего отчета в 3 863 человек), в том числе у 3 436 человек вирус идентифицирован (в предыдущей версии таких случаев было 3 222), у 582 человек - не идентифицирован (против 641 в предыдущем отчете).
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Росстат также уточнил данные по числу умерших в августе, когда основная причина смерти отнесена к прочим заболеваниям - теперь их 3 655 (против 3 600), из них в 1 184 случаев COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания (против 1 078 в предыдущем отчете); в 2 471 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания (против 2 522).
Таким образом, число смертей лиц с диагностированным и предполагаемым COVID-19 по уточненным данным в августе составило 7 673 случая (против 7 463 в предыдущем отчете). В сентябре таких умерших 9 798 человека.
В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет Росстат, от коронавирусной инфекции с апреля умерли 55 671 человека, в том числе в апреле - 2 825, в мае - 12 669, в июне - 12 335, июле - 10 371, августе - 7 673 и сентябре - 9 798.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
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