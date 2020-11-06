Замминистра омского Минздрава подала в отставку после скандала со скорыми
13:45 06.11.2020 (обновлено: 18:49 06.11.2020)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
ОМСК, 6 ноя — РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, ранее отвечавшая за оказание скорой помощи населению, написала заявление на увольнение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Омской области.
После скандала с машинами скорой помощи в Омске, когда две бригады 27 октября привезли пациентов к зданию регионального Минздрава, губернатор Александр Бурков отстранил от работы Малову. Минздрав области 28 октября начал служебную проверку. Глава региона назначил нового заместителя министра Александра Ахрамовича. Спустя неделю, 5 ноября, Бурков решил отправить в отставку министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову.
"(Анастасия Малова) написала заявление на увольнение, она уйдет через процедуру", — пояснили РИА Новости в областном Минздраве.
В приемной министерства в пятницу РИА Новости заявляли, что Малова находится на рабочем месте и работает в прежнем режиме.
Сразу после инцидента со скорыми в октябре в министерстве РИА Новости поясняли, что Малова не уволена, а лишь отстранена от работы, позднее появилась информация, что чиновница, будучи отстраненной от работы, присутствовала на встрече экс-министра Ирины Солдатовой с неонатологами как профильный специалист.
Солдатова назначила Малову на должность заместителя министра — начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения области 30 апреля этого года.