https://ria.ru/20201106/skorye-1583363451.html

Замминистра омского Минздрава подала в отставку после скандала со скорыми

Замминистра омского Минздрава подала в отставку после скандала со скорыми

Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, ранее отвечавшая за оказание скорой помощи населению, написала заявление на увольнение,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:45

2020-11-06T13:45

2020-11-06T18:49

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 6 ноя — РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, ранее отвечавшая за оказание скорой помощи населению, написала заявление на увольнение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Омской области.После скандала с машинами скорой помощи в Омске, когда две бригады 27 октября привезли пациентов к зданию регионального Минздрава, губернатор Александр Бурков отстранил от работы Малову. Минздрав области 28 октября начал служебную проверку. Глава региона назначил нового заместителя министра Александра Ахрамовича. Спустя неделю, 5 ноября, Бурков решил отправить в отставку министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову.В приемной министерства в пятницу РИА Новости заявляли, что Малова находится на рабочем месте и работает в прежнем режиме.Сразу после инцидента со скорыми в октябре в министерстве РИА Новости поясняли, что Малова не уволена, а лишь отстранена от работы, позднее появилась информация, что чиновница, будучи отстраненной от работы, присутствовала на встрече экс-министра Ирины Солдатовой с неонатологами как профильный специалист.Солдатова назначила Малову на должность заместителя министра — начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения области 30 апреля этого года.

https://ria.ru/20200602/1572351452.html

омская область

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, омск, происшествия