Армения объявила в розыск трех сирийцев за участие в боях в Карабахе
ЕРЕВАН, 6 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы Армении объявили в розыск трех сирийцев за участие в боевых действиях в зоне карабахского конфликта, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета страны.
В сообщении, размещенном на сайте СК Армении, отмечается, что в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности, были получены фактические данные о вовлечении граждан Сирии в действия Азербайджана против Нагорного Карабаха и Армении.
"В результате широкомасштабных следственных и иных процессуальных действий 6 ноября Абу Стеф аль-Хиндави, Ахмад аль-Тайеб и Абу Диаб Халаби были привлечены в качестве обвиняемых по статьям УК "международный терроризм", "серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов" и "наемничество". В тот же день они были объявлены в розыск и заочно арестованы судом первой инстанции Еревана", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.