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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201106/siriytsy-1583441599.html
Армения объявила в розыск трех сирийцев за участие в боях в Карабахе
Армения объявила в розыск трех сирийцев за участие в боях в Карабахе
Правоохранительные органы Армении объявили в розыск трех сирийцев за участие в боевых действиях в зоне карабахского конфликта, сообщили в пятницу в пресс-службе РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:58
2020-11-06T18:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ск армении
нагорный карабах
сирия
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 6 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы Армении объявили в розыск трех сирийцев за участие в боевых действиях в зоне карабахского конфликта, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета страны.В сообщении, размещенном на сайте СК Армении, отмечается, что в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности, были получены фактические данные о вовлечении граждан Сирии в действия Азербайджана против Нагорного Карабаха и Армении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/naryshkin-1583333331.html
нагорный карабах
сирия
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Допрос захваченного в Карабахе сирийца
В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о взятии в плен сирийца, который, по их данным, участвовал в боевых действиях на стороне Азербайджана. "Подразделения Армии обороны (Карабаха. — Прим. ред.) пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта. Имя плененного исламского радикала и террориста — Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии", — сообщил Telegram-канал официального информационного центра Карабаха.
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ск армении, нагорный карабах, сирия, азербайджан, армения, в мире

Армения объявила в розыск трех сирийцев за участие в боях в Карабахе

18:58 06.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах во время обострения конфликта
Нагорный Карабах во время обострения конфликта - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 6 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы Армении объявили в розыск трех сирийцев за участие в боевых действиях в зоне карабахского конфликта, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета страны.
В сообщении, размещенном на сайте СК Армении, отмечается, что в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности, были получены фактические данные о вовлечении граждан Сирии в действия Азербайджана против Нагорного Карабаха и Армении.

"В результате широкомасштабных следственных и иных процессуальных действий 6 ноября Абу Стеф аль-Хиндави, Ахмад аль-Тайеб и Абу Диаб Халаби были привлечены в качестве обвиняемых по статьям УК "международный терроризм", "серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов" и "наемничество". В тот же день они были объявлены в розыск и заочно арестованы судом первой инстанции Еревана", - говорится в сообщении.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСК АрменииНагорный КарабахСирияАзербайджанАрменияВ мире
 
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