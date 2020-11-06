https://ria.ru/20201106/siriytsy-1583441599.html

Армения объявила в розыск трех сирийцев за участие в боях в Карабахе

Армения объявила в розыск трех сирийцев за участие в боях в Карабахе

Правоохранительные органы Армении объявили в розыск трех сирийцев за участие в боевых действиях в зоне карабахского конфликта, сообщили в пятницу в пресс-службе РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:58

2020-11-06T18:58

2020-11-06T18:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ск армении

нагорный карабах

сирия

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583334681_0:320:3071:2047_1400x0_80_0_0_6e5800b51f9aa4d3aabb93cd476461a0.jpg

ЕРЕВАН, 6 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы Армении объявили в розыск трех сирийцев за участие в боевых действиях в зоне карабахского конфликта, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета страны.В сообщении, размещенном на сайте СК Армении, отмечается, что в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности, были получены фактические данные о вовлечении граждан Сирии в действия Азербайджана против Нагорного Карабаха и Армении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/naryshkin-1583333331.html

нагорный карабах

сирия

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Допрос захваченного в Карабахе сирийца В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о взятии в плен сирийца, который, по их данным, участвовал в боевых действиях на стороне Азербайджана. "Подразделения Армии обороны (Карабаха. — Прим. ред.) пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта. Имя плененного исламского радикала и террориста — Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии", — сообщил Telegram-канал официального информационного центра Карабаха. 2020-11-06T18:58 true PT1M06S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск армении, нагорный карабах, сирия, азербайджан, армения, в мире