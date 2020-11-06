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Шоубиз
https://ria.ru/20201106/shnurov-1583289496.html
Шнуров резко ответил Пригожину на обвинения в "уродовании" молодежи
Шнуров резко ответил Пригожину на обвинения в "уродовании" молодежи
Музыкант, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал в Instagram в стихах заявление продюсера Иосифа Пригожина о пагубном влиянии артиста на... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T01:41
2020-11-06T01:41
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
музыка
ленинград
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
шнур (сергей шнуров)
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Шнуров в стихах разнес Пригожина после обвинения в "уродовании" молодежи
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Музыкант, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал в Instagram в стихах заявление продюсера Иосифа Пригожина о пагубном влиянии артиста на подрастающее поколение.Ранее Пригожин в эфире радиостанции "Говорит Москва" обвинил Шнурова, а также рэп-исполнителя Моргенштерна в "уродовании" молодежи. В частности, продюсер упрекнул их в использовании нецензурной лексики.Музыкант упрекнул Пригожина в том, что он уделяет недостаточно времени "продюсерскому дельцу". Также Шнуров предложил продюсеру набить на голове татуировку с профилем его супруги певицы Валерии.
https://ria.ru/20201025/valeriya-1581431222.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, музыка, ленинград, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), шнур (сергей шнуров)

Шнуров резко ответил Пригожину на обвинения в "уродовании" молодежи

01:41 06.11.2020
 
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Музыкант, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал в Instagram в стихах заявление продюсера Иосифа Пригожина о пагубном влиянии артиста на подрастающее поколение.
Ранее Пригожин в эфире радиостанции "Говорит Москва" обвинил Шнурова, а также рэп-исполнителя Моргенштерна в "уродовании" молодежи. В частности, продюсер упрекнул их в использовании нецензурной лексики.

"Ты в эмиратах греешься, в тенечек,

Засунув свой подстриженный живот.

А молодежь проводит свой денечек,

Под дождиком работая, ну вот", — обратился к продюсеру Шнуров.

Музыкант упрекнул Пригожина в том, что он уделяет недостаточно времени "продюсерскому дельцу". Также Шнуров предложил продюсеру набить на голове татуировку с профилем его супруги певицы Валерии.
Певица Валерия - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 11:53Шоубиз
Валерия ответила высмеявшему ее Шнурову
 
ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)РоссияМузыкаЛенинградИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Шнур (Сергей Шнуров)
 
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