https://ria.ru/20201106/shnurov-1583289496.html

Шнуров резко ответил Пригожину на обвинения в "уродовании" молодежи

Шнуров резко ответил Пригожину на обвинения в "уродовании" молодежи

Музыкант, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал в Instagram в стихах заявление продюсера Иосифа Пригожина о пагубном влиянии артиста на... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T01:41

2020-11-06T01:41

2020-11-06T01:41

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

россия

музыка

ленинград

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

шнур (сергей шнуров)

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Шнуров в стихах разнес Пригожина после обвинения в "уродовании" молодежи

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Музыкант, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал в Instagram в стихах заявление продюсера Иосифа Пригожина о пагубном влиянии артиста на подрастающее поколение.Ранее Пригожин в эфире радиостанции "Говорит Москва" обвинил Шнурова, а также рэп-исполнителя Моргенштерна в "уродовании" молодежи. В частности, продюсер упрекнул их в использовании нецензурной лексики.Музыкант упрекнул Пригожина в том, что он уделяет недостаточно времени "продюсерскому дельцу". Также Шнуров предложил продюсеру набить на голове татуировку с профилем его супруги певицы Валерии.

https://ria.ru/20201025/valeriya-1581431222.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, музыка, ленинград, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), шнур (сергей шнуров)