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Названа предварительная причина смерти школьницы на уроке в Москве
Названа предварительная причина смерти школьницы на уроке в Москве
Предварительно, причиной смерти школьницы в Москве стала остановка сердца, девочка потеряла сознание на уроке физкультуры, бригады скорой помощи прибыли в... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:31
2020-11-06T13:31
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предварительно, причиной смерти школьницы в Москве стала остановка сердца, девочка потеряла сознание на уроке физкультуры, бригады скорой помощи прибыли в течение 10 минут, но ребенка спасти не удалось, сообщила РИА Новости директор школы № 937 на юге столицы Наталия Дмитриева.Ранее прокуратура Москвы начала проверку по факту смерти 11-летнего ребенка в школе. Сообщалось, что школьнице стало плохо во время занятий, после чего скончалась.Она добавила, что точная причина смерти будет установлена после проведения дополнительных исследований."Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким нашей ученицы", - добавила Дмитриева.
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москва, происшествия

Названа предварительная причина смерти школьницы на уроке в Москве

13:31 06.11.2020
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предварительно, причиной смерти школьницы в Москве стала остановка сердца, девочка потеряла сознание на уроке физкультуры, бригады скорой помощи прибыли в течение 10 минут, но ребенка спасти не удалось, сообщила РИА Новости директор школы № 937 на юге столицы Наталия Дмитриева.
Ранее прокуратура Москвы начала проверку по факту смерти 11-летнего ребенка в школе. Сообщалось, что школьнице стало плохо во время занятий, после чего скончалась.
"Сегодня, 6 ноября, во время разминки в начале урока физкультуры ученица 5 класса потеряла сознание и упала. Педагог незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи, которая прибыла на место в течение 10 минут. Также дополнительно в течение 5-8 минут прибыли 3 специализированные бригады детской скорой помощи. Прибывшие на место врачи провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти девочку не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца", - сказала Дмитриева.
Она добавила, что точная причина смерти будет установлена после проведения дополнительных исследований.
"Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким нашей ученицы", - добавила Дмитриева.
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