https://ria.ru/20201106/shkolnitsa-1583359682.html

Названа предварительная причина смерти школьницы на уроке в Москве

Названа предварительная причина смерти школьницы на уроке в Москве

Предварительно, причиной смерти школьницы в Москве стала остановка сердца, девочка потеряла сознание на уроке физкультуры, бригады скорой помощи прибыли в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:31

2020-11-06T13:31

2020-11-06T13:31

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предварительно, причиной смерти школьницы в Москве стала остановка сердца, девочка потеряла сознание на уроке физкультуры, бригады скорой помощи прибыли в течение 10 минут, но ребенка спасти не удалось, сообщила РИА Новости директор школы № 937 на юге столицы Наталия Дмитриева.Ранее прокуратура Москвы начала проверку по факту смерти 11-летнего ребенка в школе. Сообщалось, что школьнице стало плохо во время занятий, после чего скончалась.Она добавила, что точная причина смерти будет установлена после проведения дополнительных исследований."Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким нашей ученицы", - добавила Дмитриева.

https://ria.ru/20200127/1563944820.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия