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СМИ: в гаагской школе задержали мужчину с острым предметом
СМИ: в гаагской школе задержали мужчину с острым предметом
Полиция Нидерландов задержала мужчину с острым предметом в школе, которую посещают принцессы Нидерландов Амалия, Алексия и Ариана, сообщает издание NL Times. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:16
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гаага
нидерланды
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Нидерландов задержала мужчину с острым предметом в школе, которую посещают принцессы Нидерландов Амалия, Алексия и Ариана, сообщает издание NL Times.Мужчина с психическими нарушениями был задержан в пятницу в Гааге, его направили в приют для людей с психическими расстройствами для лечения, сообщает издание со ссылкой на телеканал Shownieuws.Согласно изданию, точной информации о том, появился ли мужчина в школе из-за принцесс, пока нет.Ранее на этой неделе 32-летний мужчина из города Зволле был приговорен к трем месяцам тюремного заключения и психиатрическому лечению в связи с угрозами убийства и нападения, которое он отправлял принцессе Амалии в Instagram.
https://ria.ru/20201106/parizh-1583355033.html
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гаага, нидерланды, в мире

СМИ: в гаагской школе задержали мужчину с острым предметом

14:16 06.11.2020 (обновлено: 19:15 06.11.2020)
 
© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Politie Nederland
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Нидерландов задержала мужчину с острым предметом в школе, которую посещают принцессы Нидерландов Амалия, Алексия и Ариана, сообщает издание NL Times.
Мужчина с психическими нарушениями был задержан в пятницу в Гааге, его направили в приют для людей с психическими расстройствами для лечения, сообщает издание со ссылкой на телеканал Shownieuws.
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Около школы в пригороде Парижа задержали мужчину с ножом
Согласно изданию, точной информации о том, появился ли мужчина в школе из-за принцесс, пока нет.
Ранее на этой неделе 32-летний мужчина из города Зволле был приговорен к трем месяцам тюремного заключения и психиатрическому лечению в связи с угрозами убийства и нападения, которое он отправлял принцессе Амалии в Instagram.
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