https://ria.ru/20201106/shkola-1583369501.html

СМИ: в гаагской школе задержали мужчину с острым предметом

СМИ: в гаагской школе задержали мужчину с острым предметом

Полиция Нидерландов задержала мужчину с острым предметом в школе, которую посещают принцессы Нидерландов Амалия, Алексия и Ариана, сообщает издание NL Times. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:16

2020-11-06T14:16

2020-11-06T19:15

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нидерланды

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Нидерландов задержала мужчину с острым предметом в школе, которую посещают принцессы Нидерландов Амалия, Алексия и Ариана, сообщает издание NL Times.Мужчина с психическими нарушениями был задержан в пятницу в Гааге, его направили в приют для людей с психическими расстройствами для лечения, сообщает издание со ссылкой на телеканал Shownieuws.Согласно изданию, точной информации о том, появился ли мужчина в школе из-за принцесс, пока нет.Ранее на этой неделе 32-летний мужчина из города Зволле был приговорен к трем месяцам тюремного заключения и психиатрическому лечению в связи с угрозами убийства и нападения, которое он отправлял принцессе Амалии в Instagram.

https://ria.ru/20201106/parizh-1583355033.html

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

гаага

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаага, нидерланды, в мире