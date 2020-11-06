Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/shevchenko-1583360365.html
Нарышкин рассказал о Герое России Юрии Шевченко
Нарышкин рассказал о Герое России Юрии Шевченко
Выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко был высочайшим профессионалом, стремившимся до конца посвятить себя делу защиты интересов Отечества,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:33
2020-11-06T13:33
фбр
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
юрий шевченко
сергей нарышкин
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773663_0:209:3098:1952_1400x0_80_0_0_a28f190a77629a02557ec8c688d5d1c5.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко был высочайшим профессионалом, стремившимся до конца посвятить себя делу защиты интересов Отечества, сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Полковник СВР в отставке Юрий Анатольевич Шевченко скончался в пятницу на 82-м году жизни."Примите самые искренние соболезнования. Поверьте, мы разделяем вашу боль утраты", - сказал Нарышкин в опубликованной пресс-бюро СВР телеграмме соболезнования семье Шевченко.По его словам, в таких случаях принято давать обещания, что "мы никогда не забудем". "Да как можно забыть Юрия Анатольевича! Его проницательный взгляд, улыбку с легкой хитринкой и потрясающее чувство юмора. Он за секунду мог обаять любого. Говорили – это его профессиональная привычка, наработанные навыки разведчика. Нет. Просто он был таким человеком. Он искренне любил людей, ненавидел и уважал противника. Но главное его качество – он умел дружить", - отметил Нарышкин. "Таким мы и запомним Героя России, полковника в отставке, разведчика-нелегала Юрия Анатольевича Шевченко", - добавил он.Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic". Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть США, и по НАТО. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил доступ к секретным документам – порядка 300 томам архивного дела – с грифом "совершенно секретно" и с грифом "cosmic".Портрет Шевченко увековечен на монументе российским разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре в штаб-квартире СВР.
https://radiosputnik.ria.ru/20200314/1568576522.html
https://ria.ru/20201106/shevchenko-1583344333.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773663_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d5608525b24e6c8058d4338128ff69c4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, юрий шевченко, сергей нарышкин, сша, безопасность

Нарышкин рассказал о Герое России Юрии Шевченко

13:33 06.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко был высочайшим профессионалом, стремившимся до конца посвятить себя делу защиты интересов Отечества, сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Полковник СВР в отставке Юрий Анатольевич Шевченко скончался в пятницу на 82-м году жизни.
"Примите самые искренние соболезнования. Поверьте, мы разделяем вашу боль утраты", - сказал Нарышкин в опубликованной пресс-бюро СВР телеграмме соболезнования семье Шевченко.

"Сложно передать словами, как любили и уважали Юрия Анатольевича в Службе, как ценили его высочайший профессионализм, богатейший опыт, преданность долгу и стремление до конца посвятить себя делу защиты интересов Отечества", - добавил Нарышкин.

По его словам, в таких случаях принято давать обещания, что "мы никогда не забудем". "Да как можно забыть Юрия Анатольевича! Его проницательный взгляд, улыбку с легкой хитринкой и потрясающее чувство юмора. Он за секунду мог обаять любого. Говорили – это его профессиональная привычка, наработанные навыки разведчика. Нет. Просто он был таким человеком. Он искренне любил людей, ненавидел и уважал противника. Но главное его качество – он умел дружить", - отметил Нарышкин. "Таким мы и запомним Героя России, полковника в отставке, разведчика-нелегала Юрия Анатольевича Шевченко", - добавил он.
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич - РИА Новости, 1920, 14.03.2020
14 марта, 03:3075 лет Победы - Радио Sputnik
"Узнал все". Ветеран СВР Шевченко рассказал, как проник на базу НАТО
Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic". Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.
Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть США, и по НАТО. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил доступ к секретным документам – порядка 300 томам архивного дела – с грифом "совершенно секретно" и с грифом "cosmic".
Портрет Шевченко увековечен на монументе российским разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре в штаб-квартире СВР.
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
12:39
Биография Юрия Шевченко
 
ФБРСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОЮрий ШевченкоСергей НарышкинСШАБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
Лента новостейМолния