https://ria.ru/20201106/shevchenko-1583360365.html
Нарышкин рассказал о Герое России Юрии Шевченко
Нарышкин рассказал о Герое России Юрии Шевченко
Выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко был высочайшим профессионалом, стремившимся до конца посвятить себя делу защиты интересов Отечества,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:33
2020-11-06T13:33
2020-11-06T13:33
фбр
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
юрий шевченко
сергей нарышкин
сша
безопасность
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко был высочайшим профессионалом, стремившимся до конца посвятить себя делу защиты интересов Отечества, сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Полковник СВР в отставке Юрий Анатольевич Шевченко скончался в пятницу на 82-м году жизни."Примите самые искренние соболезнования. Поверьте, мы разделяем вашу боль утраты", - сказал Нарышкин в опубликованной пресс-бюро СВР телеграмме соболезнования семье Шевченко.По его словам, в таких случаях принято давать обещания, что "мы никогда не забудем". "Да как можно забыть Юрия Анатольевича! Его проницательный взгляд, улыбку с легкой хитринкой и потрясающее чувство юмора. Он за секунду мог обаять любого. Говорили – это его профессиональная привычка, наработанные навыки разведчика. Нет. Просто он был таким человеком. Он искренне любил людей, ненавидел и уважал противника. Но главное его качество – он умел дружить", - отметил Нарышкин. "Таким мы и запомним Героя России, полковника в отставке, разведчика-нелегала Юрия Анатольевича Шевченко", - добавил он.Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic". Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть США, и по НАТО. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил доступ к секретным документам – порядка 300 томам архивного дела – с грифом "совершенно секретно" и с грифом "cosmic".Портрет Шевченко увековечен на монументе российским разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре в штаб-квартире СВР.
https://radiosputnik.ria.ru/20200314/1568576522.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фбр, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, юрий шевченко, сергей нарышкин, сша, безопасность
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко
был высочайшим профессионалом, стремившимся до конца посвятить себя делу защиты интересов Отечества, сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
.
Полковник СВР в отставке Юрий Анатольевич Шевченко скончался в пятницу на 82-м году жизни.
"Примите самые искренние соболезнования. Поверьте, мы разделяем вашу боль утраты", - сказал Нарышкин в опубликованной пресс-бюро СВР телеграмме соболезнования семье Шевченко.
"Сложно передать словами, как любили и уважали Юрия Анатольевича в Службе, как ценили его высочайший профессионализм, богатейший опыт, преданность долгу и стремление до конца посвятить себя делу защиты интересов Отечества", - добавил Нарышкин.
По его словам, в таких случаях принято давать обещания, что "мы никогда не забудем". "Да как можно забыть Юрия Анатольевича! Его проницательный взгляд, улыбку с легкой хитринкой и потрясающее чувство юмора. Он за секунду мог обаять любого. Говорили – это его профессиональная привычка, наработанные навыки разведчика. Нет. Просто он был таким человеком. Он искренне любил людей, ненавидел и уважал противника. Но главное его качество – он умел дружить", - отметил Нарышкин. "Таким мы и запомним Героя России, полковника в отставке, разведчика-нелегала Юрия Анатольевича Шевченко", - добавил он.
Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic". Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.
Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть США, и по НАТО. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил доступ к секретным документам – порядка 300 томам архивного дела – с грифом "совершенно секретно" и с грифом "cosmic".
Портрет Шевченко увековечен на монументе российским разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре в штаб-квартире СВР.