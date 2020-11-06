https://ria.ru/20201106/sfera-1583296336.html

ВПК сообщила, сколько "Роскосмос" запросил на создание системы "Сфера"

ВПК сообщила, сколько "Роскосмос" запросил на создание системы "Сфера"

Госкорпорация "Роскосмос" запросила у правительства 1,5 триллиона рублей на создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера" - российского ответа... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T03:41

2020-11-06T03:41

2020-11-06T03:41

илон маск

oneweb

александр иванов (роскосмос)

земля

космос - риа наука

роскосмос

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152121/99/1521219952_0:201:2890:1827_1400x0_80_0_0_5b753565afe96fc77543c795d3fb52ad.jpg

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" запросила у правительства 1,5 триллиона рублей на создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера" - российского ответа американской спутниковой системе Starlink от Илона Маска и британо-индийской OneWeb, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов.Коллегия Военно-промышленной комиссии – постоянно действующий орган при ВПК. Коллегия координирует деятельность органов власти по вопросам реализации государственных программ в области обороны, науки и техники. В частности, проводит оценку и контролирует согласование с различными органами исполнительной власти космических программ перед тем, как их утвердит правительство.Эта сумма превышает размер всей Федеральной космической программы России на десятилетий период с 2016 по 2025 годы на момент утверждения, то есть еще до секвестра.Ранее объем финансирования программы "Сфера" официально не озвучивался.В основном проект будет создаваться за бюджетные деньги. Однако частные инвестиции составят 350 миллиардов рублей, заявил ранее директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" "Роскосмоса" Сергей Прохоров.Президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера" в 2018 году. Планируется, что в ее состав войдут 542 космических аппарата. Развертывание группировок ожидается с 2024 по 2028 годы. По подсчетам "Роскосмоса", только одних ракет для запуска всех спутников понадобится почти 150 штук, изготовление которых будет стоить свыше 300 миллиарда рублей."Сфера" призвана стать конкурентом зарубежным системам из сотен спутников OneWeb и Starlink, которые предназначены для обеспечения связи и доступа в интернет по всей Земле.

https://ria.ru/20201103/roskosmos-1582878390.html

https://ria.ru/20201103/roskosmos-1582751604.html

земля

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, oneweb, александр иванов (роскосмос), земля, космос - риа наука, роскосмос, владимир путин