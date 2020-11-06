https://ria.ru/20201106/serbiya-1583332129.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на горнолыжных курортах Сербии

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на горнолыжных курортах Сербии

Туроператоры определили, в какую сумму обойдется путешественникам отдых на горнолыжных курортах Сербии, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:02

2020-11-06T13:02

2020-11-06T13:02

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Туроператоры определили, в какую сумму обойдется путешественникам отдых на горнолыжных курортах Сербии, сообщает АТОР.Сейчас эта страна — единственное европейское направление, доступное для массовых российских туристов. Помимо экскурсионного, паломнического, оздоровительного и гастрономического туризма, там есть горнолыжные курорты. Самый популярный – Копаоник. Отели привлекают туда гостей, снизив цены на 20 процентов, рассказала представитель Национальной туристической организации Сербии Ольга Стоянович.Курорт расположен примерно в 290 километрах от Белграда, трансфер из аэропорта — около пяти часов. Сезон длится с декабря по апрель. Общая протяженность трасс (черные, синие, красные, для слалома) – 62 километра, есть 24 подъемника, каток, сноуборд парк, возможность кататься на тюбинге. Можно взять в аренду оборудование, записаться в горнолыжную школу, а в случае нештатной ситуации получить помощь горноспасательной службы.Туроператоры говорят, что номер на двоих на неделю с полупансионом можно найти за 450 евро, что недорого.

https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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