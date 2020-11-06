https://ria.ru/20201106/serbiya-1583332129.html
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на горнолыжных курортах Сербии
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на горнолыжных курортах Сербии
Туроператоры определили, в какую сумму обойдется путешественникам отдых на горнолыжных курортах Сербии, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:02
2020-11-06T13:02
2020-11-06T13:02
куда можно лететь
куда поехать
туристы
отдых
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
сербия
белград (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581148297_0:37:2467:1424_1400x0_80_0_0_9f5270c24ebddefa23ad6f3944a80ef9.jpg
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Туроператоры определили, в какую сумму обойдется путешественникам отдых на горнолыжных курортах Сербии, сообщает АТОР.Сейчас эта страна — единственное европейское направление, доступное для массовых российских туристов. Помимо экскурсионного, паломнического, оздоровительного и гастрономического туризма, там есть горнолыжные курорты. Самый популярный – Копаоник. Отели привлекают туда гостей, снизив цены на 20 процентов, рассказала представитель Национальной туристической организации Сербии Ольга Стоянович.Курорт расположен примерно в 290 километрах от Белграда, трансфер из аэропорта — около пяти часов. Сезон длится с декабря по апрель. Общая протяженность трасс (черные, синие, красные, для слалома) – 62 километра, есть 24 подъемника, каток, сноуборд парк, возможность кататься на тюбинге. Можно взять в аренду оборудование, записаться в горнолыжную школу, а в случае нештатной ситуации получить помощь горноспасательной службы.Туроператоры говорят, что номер на двоих на неделю с полупансионом можно найти за 450 евро, что недорого.
https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581148297_0:0:2193:1644_1400x0_80_0_0_89c66d6f0fd40d8f0060c01fee90efae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, куда поехать, туристы, отдых, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сербия, белград (город)
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости.
Туроператоры определили, в какую сумму обойдется путешественникам отдых на горнолыжных курортах Сербии, сообщает
АТОР.
Сейчас эта страна — единственное европейское направление, доступное для массовых российских туристов. Помимо экскурсионного, паломнического, оздоровительного и гастрономического туризма, там есть горнолыжные курорты.
Самый популярный – Копаоник. Отели привлекают туда гостей, снизив цены на 20 процентов, рассказала представитель Национальной туристической организации Сербии Ольга Стоянович.
Курорт расположен примерно в 290 километрах от Белграда, трансфер из аэропорта — около пяти часов. Сезон длится с декабря по апрель. Общая протяженность трасс (черные, синие, красные, для слалома) – 62 километра, есть 24 подъемника, каток, сноуборд парк, возможность кататься на тюбинге. Можно взять в аренду оборудование, записаться в горнолыжную школу, а в случае нештатной ситуации получить помощь горноспасательной службы.
Туроператоры говорят, что номер на двоих на неделю с полупансионом можно найти за 450 евро, что недорого.