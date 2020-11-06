https://ria.ru/20201106/sealaunch-1583383531.html

В ВПК развеяли миф о разграблении "Морского старта" американцами

В ВПК развеяли миф о разграблении "Морского старта" американцами

Правительственная комиссия оценила как незначительный ущерб комплексу "Морской старт" после демонтажа американского оборудования, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:20

2020-11-06T15:20

2020-11-06T15:20

риа наука

россия

sea launch ag

космос - риа наука

морской старт (космодром)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия оценила как незначительный ущерб комплексу "Морской старт" после демонтажа американского оборудования, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, курирующий ракетно-космическую отрасль.Так он прокомментировал заявления СМИ, будто корабль и платформа оказались в плачевном состоянии после того, как американцы демонтировали свое оборудование.Иванов был назначен руководителем экспертной группы правительства для оценки состояния комплекса и выработки мер помощи.Ранее сообщалось, что условием Госдепа по перебазированию комплекса в Россию из США, где он располагался до покупки проекта группой S7, был демонтаж американского информационно-связного оборудования компании Boeing.Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.Проект в 2016 году был продан группе компаний S7. Она планировала восстановить пусковую деятельность и заказала на Украине ракеты "Зенит". Общая сумма сделки составила около 150 миллионов долларов.В рамках покупки группе компаний S7 перешел весь имущественный комплекс проекта "Морской старт": корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила. Весной комплекс был перебазирован в Россию и в настоящее время находится на Славянском судоремонтном заводе в Приморье.

https://ria.ru/20200824/1576241334.html

https://ria.ru/20201106/ivanov-1583342773.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, sea launch ag, космос - риа наука, морской старт (космодром)