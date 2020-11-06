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https://ria.ru/20201106/sealaunch-1583383531.html
В ВПК развеяли миф о разграблении "Морского старта" американцами
В ВПК развеяли миф о разграблении "Морского старта" американцами
Правительственная комиссия оценила как незначительный ущерб комплексу "Морской старт" после демонтажа американского оборудования, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:20
2020-11-06T15:20
риа наука
россия
sea launch ag
космос - риа наука
морской старт (космодром)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия оценила как незначительный ущерб комплексу "Морской старт" после демонтажа американского оборудования, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, курирующий ракетно-космическую отрасль.Так он прокомментировал заявления СМИ, будто корабль и платформа оказались в плачевном состоянии после того, как американцы демонтировали свое оборудование.Иванов был назначен руководителем экспертной группы правительства для оценки состояния комплекса и выработки мер помощи.Ранее сообщалось, что условием Госдепа по перебазированию комплекса в Россию из США, где он располагался до покупки проекта группой S7, был демонтаж американского информационно-связного оборудования компании Boeing.Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.Проект в 2016 году был продан группе компаний S7. Она планировала восстановить пусковую деятельность и заказала на Украине ракеты "Зенит". Общая сумма сделки составила около 150 миллионов долларов.В рамках покупки группе компаний S7 перешел весь имущественный комплекс проекта "Морской старт": корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила. Весной комплекс был перебазирован в Россию и в настоящее время находится на Славянском судоремонтном заводе в Приморье.
https://ria.ru/20200824/1576241334.html
https://ria.ru/20201106/ivanov-1583342773.html
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россия, sea launch ag, космос - риа наука, морской старт (космодром)

В ВПК развеяли миф о разграблении "Морского старта" американцами

15:20 06.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШвартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома "Морской старт" у пирса СРЗ в Славянке
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия оценила как незначительный ущерб комплексу "Морской старт" после демонтажа американского оборудования, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, курирующий ракетно-космическую отрасль.
Так он прокомментировал заявления СМИ, будто корабль и платформа оказались в плачевном состоянии после того, как американцы демонтировали свое оборудование.
"Посмотрели также на то, что демонтировано американцами. Boeing забрал свое оборудование, но оно нам в России и не нужно. Плюс убрали аппаратуру управления, телеизмерений – компьютерную технику прошлого века. Там стояли вычислительные машины еще на бобинах. Все это сейчас можно заменить небольшим компьютером", - сказал собеседник агентства.
Иванов был назначен руководителем экспертной группы правительства для оценки состояния комплекса и выработки мер помощи.
Ранее сообщалось, что условием Госдепа по перебазированию комплекса в Россию из США, где он располагался до покупки проекта группой S7, был демонтаж американского информационно-связного оборудования компании Boeing.
Плавучий космодром Морской старт - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
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Россия восстановит плавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.
Проект в 2016 году был продан группе компаний S7. Она планировала восстановить пусковую деятельность и заказала на Украине ракеты "Зенит". Общая сумма сделки составила около 150 миллионов долларов.
В рамках покупки группе компаний S7 перешел весь имущественный комплекс проекта "Морской старт": корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.
Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила. Весной комплекс был перебазирован в Россию и в настоящее время находится на Славянском судоремонтном заводе в Приморье.
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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РИА НаукаРоссияSea Launch AGКосмос - РИА НаукаМорской старт (космодром)
 
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