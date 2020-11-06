https://ria.ru/20201106/sboy-1583445360.html

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи "ВКонтакте" сообщали о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T19:19

2020-11-06T19:19

2020-11-06T19:19

россия

вконтакте

технологии

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщали о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, однако работа сервисов, по сообщению компании, была оперативно восстановлена.Отмечается, что сбои начались около 18.44 мск. По данным Downdetector, 50% жалоб были связаны с проблемами с загрузкой сайта, 46% - с доставкой сообщений, еще 2% жаловались на проблемы со входом на портал.

https://ria.ru/20201009/facebook-1579123779.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вконтакте, технологии, общество