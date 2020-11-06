https://ria.ru/20201106/sboy-1583445360.html
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" сообщали о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:19
2020-11-06T19:19
2020-11-06T19:19
россия
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технологии
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщали о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, однако работа сервисов, по сообщению компании, была оперативно восстановлена.Отмечается, что сбои начались около 18.44 мск. По данным Downdetector, 50% жалоб были связаны с проблемами с загрузкой сайта, 46% - с доставкой сообщений, еще 2% жаловались на проблемы со входом на портал.
https://ria.ru/20201009/facebook-1579123779.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вконтакте, технологии, общество