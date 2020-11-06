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В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" сообщали о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:19
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россия
вконтакте
технологии
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщали о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, однако работа сервисов, по сообщению компании, была оперативно восстановлена.Отмечается, что сбои начались около 18.44 мск. По данным Downdetector, 50% жалоб были связаны с проблемами с загрузкой сайта, 46% - с доставкой сообщений, еще 2% жаловались на проблемы со входом на портал.
https://ria.ru/20201009/facebook-1579123779.html
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россия, вконтакте, технологии, общество

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

19:19 06.11.2020
 
© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщали о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, однако работа сервисов, по сообщению компании, была оперативно восстановлена.
Отмечается, что сбои начались около 18.44 мск. По данным Downdetector, 50% жалоб были связаны с проблемами с загрузкой сайта, 46% - с доставкой сообщений, еще 2% жаловались на проблемы со входом на портал.
Facebook - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 23:14
В работе Facebook произошел сбой

"Работа сервисов "ВКонтакте" была оперативно восстановлена", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

 
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