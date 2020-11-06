В курской больнице произошел сбой подачи кислорода
17:45 06.11.2020 (обновлено: 17:56 06.11.2020)
© Фото : Комитет информации и печати Курской областиПалата для пациентов с коронавирусом в Курском городском клиническом родильном доме
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Сбой подачи кислорода произошел в переоборудованном под госпиталь для больных COVID-19 роддоме в Курске, никто не пострадал, сообщил областной комитет здравоохранения.
"Вечером 5 ноября в Курском городском роддоме была выявлена неисправность клапанной системы в газификаторе, который подавал кислород автоматически. 38 тяжелых пациентов экстренно были переведены в областную клиническую больницу, больницу скорой медицинской помощи (БСМП) и горбольницу №6. Все они находятся в реанимационных отделениях этих стационаров", - говорится в сообщении.
На лечении в городском роддоме остались 87 человек, 15 из которых нуждаются в кислороде.
"Пациентам средней тяжести кислород подают из баллонов под постоянным контролем медицинских работников. В ближайшее время этих больных переведут в БСМП. Таким образом, на долечивании в роддоме останутся порядка 60 пациентов, не нуждающихся в кислороде", - информируют власти.
По словам главврача городского роддома Натальи Мальцевой, неисправность газификатора устраняется.
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