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В курской больнице произошел сбой подачи кислорода
В курской больнице произошел сбой подачи кислорода
Сбой подачи кислорода произошел в переоборудованном под госпиталь для больных COVID-19 роддоме в Курске, никто не пострадал, сообщил областной комитет... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:45
2020-11-06T17:56
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Сбой подачи кислорода произошел в переоборудованном под госпиталь для больных COVID-19 роддоме в Курске, никто не пострадал, сообщил областной комитет здравоохранения.На лечении в городском роддоме остались 87 человек, 15 из которых нуждаются в кислороде.По словам главврача городского роддома Натальи Мальцевой, неисправность газификатора устраняется.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, курск

В курской больнице произошел сбой подачи кислорода

17:45 06.11.2020 (обновлено: 17:56 06.11.2020)
 
© Фото : Комитет информации и печати Курской областиПалата для пациентов с коронавирусом в Курском городском клиническом родильном доме
Палата для пациентов с коронавирусом в Курском городском клиническом родильном доме - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Комитет информации и печати Курской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Сбой подачи кислорода произошел в переоборудованном под госпиталь для больных COVID-19 роддоме в Курске, никто не пострадал, сообщил областной комитет здравоохранения.

"Вечером 5 ноября в Курском городском роддоме была выявлена неисправность клапанной системы в газификаторе, который подавал кислород автоматически. 38 тяжелых пациентов экстренно были переведены в областную клиническую больницу, больницу скорой медицинской помощи (БСМП) и горбольницу №6. Все они находятся в реанимационных отделениях этих стационаров", - говорится в сообщении.

На лечении в городском роддоме остались 87 человек, 15 из которых нуждаются в кислороде.

"Пациентам средней тяжести кислород подают из баллонов под постоянным контролем медицинских работников. В ближайшее время этих больных переведут в БСМП. Таким образом, на долечивании в роддоме останутся порядка 60 пациентов, не нуждающихся в кислороде", - информируют власти.

По словам главврача городского роддома Натальи Мальцевой, неисправность газификатора устраняется.
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