https://ria.ru/20201106/sboy-1583421141.html

В курской больнице произошел сбой подачи кислорода

В курской больнице произошел сбой подачи кислорода

Сбой подачи кислорода произошел в переоборудованном под госпиталь для больных COVID-19 роддоме в Курске, никто не пострадал, сообщил областной комитет... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:45

2020-11-06T17:45

2020-11-06T17:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

курск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Сбой подачи кислорода произошел в переоборудованном под госпиталь для больных COVID-19 роддоме в Курске, никто не пострадал, сообщил областной комитет здравоохранения.На лечении в городском роддоме остались 87 человек, 15 из которых нуждаются в кислороде.По словам главврача городского роддома Натальи Мальцевой, неисправность газификатора устраняется.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

курск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, курск