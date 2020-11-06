Белоруссия пригрозила ответить на новые санкции со стороны Канады
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз у здания МИД Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Минск, безусловно, ответит на введение Канадой дополнительных санкций против чиновников Белоруссии, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
Ранее в пятницу глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна по согласованию с ЕС вводит дополнительные санкции против 13 белорусских чиновников.
"Мы, безусловно, ответим на данный шаг", - заявил пресс-секретарь.
Европейский союз в пятницу официально ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, санкции ввели, в том числе, против президента против президента Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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