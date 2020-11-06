https://ria.ru/20201106/sanktsii-1583443628.html

Белоруссия пригрозила ответить на новые санкции со стороны Канады

Белоруссия пригрозила ответить на новые санкции со стороны Канады

Минск, безусловно, ответит на введение Канадой дополнительных санкций против чиновников Белоруссии, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь МИД республики... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T19:10

2020-11-06T19:10

2020-11-06T19:10

протесты в белоруссии

франсуа-филипп шампань

александр лукашенко

мид канады

канада

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Минск, безусловно, ответит на введение Канадой дополнительных санкций против чиновников Белоруссии, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.Ранее в пятницу глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна по согласованию с ЕС вводит дополнительные санкции против 13 белорусских чиновников."Мы, безусловно, ответим на данный шаг", - заявил пресс-секретарь.Европейский союз в пятницу официально ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, санкции ввели, в том числе, против президента против президента Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франсуа-филипп шампань, александр лукашенко, мид канады, канада, белоруссия, в мире