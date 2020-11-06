https://ria.ru/20201106/sanktsii-1583440290.html

Канада присоединилась к санкциям ЕС против белорусских чиновников

Канада присоединилась к санкциям ЕС против белорусских чиновников

Канада по согласованию с ЕС вводит дополнительные санкции против 13 белорусских чиновников, сообщил глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:49

2020-11-06T18:49

2020-11-06T18:58

франсуа-филипп шампань

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Канада по согласованию с ЕС вводит дополнительные санкции против 13 белорусских чиновников, сообщил глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань."По согласованию с Европейским союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции против еще 13 чиновников Белоруссии. Канада и ЕС продолжают выражать серьезную озабоченность текущей ситуацией в Белоруссии", - говорится в заявлении на сайте МИД Канады.Европейский союз в пятницу официально ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, санкции ввели, в том числе, против президента против президента Александра Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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