Канада присоединилась к санкциям ЕС против белорусских чиновников
18:49 06.11.2020 (обновлено: 18:58 06.11.2020)
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Канада по согласованию с ЕС вводит дополнительные санкции против 13 белорусских чиновников, сообщил глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань.
"По согласованию с Европейским союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции против еще 13 чиновников Белоруссии. Канада и ЕС продолжают выражать серьезную озабоченность текущей ситуацией в Белоруссии", - говорится в заявлении на сайте МИД Канады.
Европейский союз в пятницу официально ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, санкции ввели, в том числе, против президента против президента Александра Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
23 октября, 08:00Белоруссия хоронит "цветную революцию"