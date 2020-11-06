https://ria.ru/20201106/sanktsii-1583428438.html

ЕС расширил санкции против Сирии

ЕС расширил санкции против Сирии

Европейский союз включил в санкционные списки по Сирии восемь новых министров, назначенных в августе 2020 года, следует из опубликованного в официальном журнале РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:04

2020-11-06T18:04

2020-11-06T18:04

евросоюз

сирия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Европейский союз включил в санкционные списки по Сирии восемь новых министров, назначенных в августе 2020 года, следует из опубликованного в официальном журнале документа."Учитывая тяжелую ситуацию в Сирии и недавние назначения на министерские посты, восемь человек должны быть включены в список физических и юридических лиц, являющихся фигурантами санкций", - указывается в документе.Под ограничительные меры, в частности, попали министр нефти и минеральных ресурсов Бассам Тума, министр здравоохранения Хасан Гобаш, министр промышленности Зияд Саббаг, сельского хозяйства Хасан Катана, электроэнергетики Гассан Замель, а также три госминистра: Мохаммед Барша, Маллюль Хусейн и Мухаммед Хаддад.В ЕС считают, что как министры правительства они несут ответственность "за жесткие репрессии, осуществляемые сирийским режимом против гражданского населения".Совет Европейского союза 28 мая 2020 года на год продлил санкции против правительства Сирии, срок действия которых истекал 1 июня. Санкционный список на тот момент включал 273 физлица, которым запрещен въезд в ЕС, их средства должны быть заморожены. Также ограничительные меры распространяются на 70 организаций в Сирии.

https://ria.ru/20201103/sanktsii-1582872542.html

https://ria.ru/20201106/sanktsii-1583408195.html

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, сирия, в мире