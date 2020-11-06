https://ria.ru/20201106/sanktsii-1583426271.html

Белоруссия пообещала ответить на новые санкции Евросоюза

Белоруссия пообещала ответить на новые санкции Евросоюза

МИД Белоруссии изучает новые санкции Евросоюза против Минска, это решение не останется без ответа, который последует в ближайшее время, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:58

2020-11-06T17:58

2020-11-06T18:10

александр лукашенко

брюссель

белоруссия

протесты в белоруссии

евросоюз

мид белоруссии

минск

в мире

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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. МИД Белоруссии изучает новые санкции Евросоюза против Минска, это решение не останется без ответа, который последует в ближайшее время, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.Ранее ЕС официально ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, санкции ввели, в том числе, против президента Александра Лукашенко. Помимо главы государства, в списке оказался его старший сын Виктор Лукашенко и еще 13 фигурантов. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы.Политическое решение о расширении санкционного списка по Белоруссии и включении в него Лукашенко было принято главами МИД ЕС еще 12 октября. С тех пор шла работа по составлению и согласованию нового списка. На этот процесс, а также на изучение нового пакета санкций юристами рабочей группы Евросоюза ушло больше трех недель.Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Брюссель ввел 2 октября индивидуальные санкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в первый санкционный список ЕС включен не был, поскольку в Евросоюзе заявляли о надежде, что белорусские власти откликнутся на призыв и "начнут конструктивный диалог с белорусской оппозицией".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581454379.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, брюссель, белоруссия, евросоюз, мид белоруссии, минск, в мире