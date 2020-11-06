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https://ria.ru/20201106/safronov-1583350177.html
Песков заявил, что дело Сафронова расследуется в особом порядке
Песков заявил, что дело Сафронова расследуется в особом порядке
Дело Ивана Сафронова расследуется в особом порядке, президент РФ Владимир Путин знает о нем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:45
2020-11-06T12:45
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
москва
африка
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дело Ивана Сафронова расследуется в особом порядке, президент РФ Владимир Путин знает о нем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что служба не заявляла о получении данных, свидетельствующих о передаче Иваном Сафроновым секретной информации чешским спецслужбам. По его словам, этот факт не был заявлен и озвучен СВР, "это заявил кто-то из журналистов". Газета "Коммерсант" в июле написала, что бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей", по данным защиты, инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР."(Дело Сафронова) расследуется в особом порядке ... Я никак не могу комментировать заявления главы СВР, не обладаю такой информацией. Президент, конечно, в курсе этого дела, но, конечно же, он не может быть в курсе всех нюансов расследования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следит ли президент за расследованием дела Сафронова.При этом Песков отметил, что не владеет всей информацией дела по характеру обвинения. "Не могу представить этой информации, я ей не владею", - отметил он.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.По информации ФСБ, Сафронову вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20201020/safronov-1580585006.html
https://ria.ru/20201019/safronov-1580426748.html
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", служба внешней разведки российской федерации (свр россии), роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, африка, сша, происшествия

Песков заявил, что дело Сафронова расследуется в особом порядке

12:45 06.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИван Сафронов в суде
Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дело Ивана Сафронова расследуется в особом порядке, президент РФ Владимир Путин знает о нем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что служба не заявляла о получении данных, свидетельствующих о передаче Иваном Сафроновым секретной информации чешским спецслужбам. По его словам, этот факт не был заявлен и озвучен СВР, "это заявил кто-то из журналистов". Газета "Коммерсант" в июле написала, что бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей", по данным защиты, инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 09:10
СПЧ не связывает дело Сафронова с его журналистской деятельностью
"(Дело Сафронова) расследуется в особом порядке ... Я никак не могу комментировать заявления главы СВР, не обладаю такой информацией. Президент, конечно, в курсе этого дела, но, конечно же, он не может быть в курсе всех нюансов расследования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следит ли президент за расследованием дела Сафронова.
При этом Песков отметил, что не владеет всей информацией дела по характеру обвинения. "Не могу представить этой информации, я ей не владею", - отметил он.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 10:03
Адвокат сообщил о новых подробностях в деле Сафронова
По информации ФСБ, Сафронову вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
 
Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваАфрикаСШАПроисшествия
 
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