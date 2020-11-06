https://ria.ru/20201106/safronov-1583350177.html

Песков заявил, что дело Сафронова расследуется в особом порядке

Песков заявил, что дело Сафронова расследуется в особом порядке

Дело Ивана Сафронова расследуется в особом порядке, президент РФ Владимир Путин знает о нем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:45

2020-11-06T12:45

2020-11-06T12:45

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

роскосмос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

владимир путин

москва

африка

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дело Ивана Сафронова расследуется в особом порядке, президент РФ Владимир Путин знает о нем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что служба не заявляла о получении данных, свидетельствующих о передаче Иваном Сафроновым секретной информации чешским спецслужбам. По его словам, этот факт не был заявлен и озвучен СВР, "это заявил кто-то из журналистов". Газета "Коммерсант" в июле написала, что бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей", по данным защиты, инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР."(Дело Сафронова) расследуется в особом порядке ... Я никак не могу комментировать заявления главы СВР, не обладаю такой информацией. Президент, конечно, в курсе этого дела, но, конечно же, он не может быть в курсе всех нюансов расследования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следит ли президент за расследованием дела Сафронова.При этом Песков отметил, что не владеет всей информацией дела по характеру обвинения. "Не могу представить этой информации, я ей не владею", - отметил он.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.По информации ФСБ, Сафронову вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20201020/safronov-1580585006.html

https://ria.ru/20201019/safronov-1580426748.html

москва

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", служба внешней разведки российской федерации (свр россии), роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, африка, сша, происшествия