https://ria.ru/20201106/roskosmos-1583364348.html

В ВПК призвали "Роскосмос" не жаловаться на нехватку денег

В ВПК призвали "Роскосмос" не жаловаться на нехватку денег

Госкорпорации "Роскосмос" не стоит жаловаться на недостаток бюджетного финансирования, поскольку секвестр компенсируется выделением средств по новым проектам,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:49

2020-11-06T13:49

2020-11-06T13:49

космос - риа наука

роскосмос

наса

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Госкорпорации "Роскосмос" не стоит жаловаться на недостаток бюджетного финансирования, поскольку секвестр компенсируется выделением средств по новым проектам, заявил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, курирующий ракетно-космическую отрасль.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин многократно жаловался на то, что бюджет госкорпорации в 10-12 раз меньше финансирования НАСА. Своих китайских и американских конкурентов он сравнил с "любовницами олигарха".Читайте полный текст интервью >>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин