В ВПК призвали "Роскосмос" не жаловаться на нехватку денег
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Госкорпорации "Роскосмос" не стоит жаловаться на недостаток бюджетного финансирования, поскольку секвестр компенсируется выделением средств по новым проектам, заявил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, курирующий ракетно-космическую отрасль.
"Мы всячески поддерживаем "Роскосмос" в его желании вернуть все срезанные по линии Федеральной космической программы (ФКП) средства. Программу необходимо выполнить, довести до паспортного уровня. Но и жаловаться на отсутствие денег "Роскосмосу" не стоит. Если по ФКП финансирование срезается, то по другим программам оно открывается. По "Сфере" и сверхтяжелой ракете на следующий год, даже при отсутствии утверждённых программ, закладываются существенные средства", - сказал Иванов.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин многократно жаловался на то, что бюджет госкорпорации в 10-12 раз меньше финансирования НАСА. Своих китайских и американских конкурентов он сравнил с "любовницами олигарха".