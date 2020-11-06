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В ВПК призвали "Роскосмос" не жаловаться на нехватку денег
В ВПК призвали "Роскосмос" не жаловаться на нехватку денег
Госкорпорации "Роскосмос" не стоит жаловаться на недостаток бюджетного финансирования, поскольку секвестр компенсируется выделением средств по новым проектам,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:49
2020-11-06T13:49
космос - риа наука
роскосмос
наса
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Госкорпорации "Роскосмос" не стоит жаловаться на недостаток бюджетного финансирования, поскольку секвестр компенсируется выделением средств по новым проектам, заявил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, курирующий ракетно-космическую отрасль.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин многократно жаловался на то, что бюджет госкорпорации в 10-12 раз меньше финансирования НАСА. Своих китайских и американских конкурентов он сравнил с "любовницами олигарха".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин

В ВПК призвали "Роскосмос" не жаловаться на нехватку денег

13:49 06.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Госкорпорации "Роскосмос" не стоит жаловаться на недостаток бюджетного финансирования, поскольку секвестр компенсируется выделением средств по новым проектам, заявил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, курирующий ракетно-космическую отрасль.
"Мы всячески поддерживаем "Роскосмос" в его желании вернуть все срезанные по линии Федеральной космической программы (ФКП) средства. Программу необходимо выполнить, довести до паспортного уровня. Но и жаловаться на отсутствие денег "Роскосмосу" не стоит. Если по ФКП финансирование срезается, то по другим программам оно открывается. По "Сфере" и сверхтяжелой ракете на следующий год, даже при отсутствии утверждённых программ, закладываются существенные средства", - сказал Иванов.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин многократно жаловался на то, что бюджет госкорпорации в 10-12 раз меньше финансирования НАСА. Своих китайских и американских конкурентов он сравнил с "любовницами олигарха".
Читайте полный текст интервью >>
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий Рогозин
 
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