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https://ria.ru/20201106/roskosmos-1583359548.html
В ВПК объяснили, почему новые программы "Роскосмоса" не согласованы
В ВПК объяснили, почему новые программы "Роскосмоса" не согласованы
Проблема согласования в правительстве новых космических программ "Роскосмоса" связана с тем, что они вносятся не единым документом, а по отдельности, рассказал... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:31
2020-11-06T13:31
риа наука
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
владимир путин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Проблема согласования в правительстве новых космических программ "Роскосмоса" связана с тем, что они вносятся не единым документом, а по отдельности, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, курирующий ракетно-космическую отрасль.Всего "Роскосмос" намерен до конца года утвердить в правительстве четыре новых программы: программу создания сверхтяжелой ракеты, многофункциональной спутниковой системы "Сфера", развития системы ГЛОНАСС и Единую космическую программу до 2030 года.В понедельник президент России Владимир Путин высказал критику в связи с отсутствием согласования этих космических программ. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после этого заявил, что с утверждением программ развития космоса тянет правительство, поскольку сами программы были внесены в Белый дом в установленные сроки - в августе. Позже Рогозин сообщил, что окончательные согласованные варианты программ должны быть представлены президенту в декабре.Читайте полный текст интервью Александра Иванова &gt;&gt;
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глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, владимир путин

В ВПК объяснили, почему новые программы "Роскосмоса" не согласованы

13:31 06.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15"
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-15 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Проблема согласования в правительстве новых космических программ "Роскосмоса" связана с тем, что они вносятся не единым документом, а по отдельности, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, курирующий ракетно-космическую отрасль.
"Проблема в том, что сейчас "Роскосмос" вносит каждую эту программу отдельно. Один департамент приходит в правительство с программой сверхтяжелой ракеты, другой - с программой "Сфера", третий принес ГЛОНАСС. Если мы говорим о единой космической программе, то логично собрать все вместе и представить единым документом. Это пока не сделано", - заявил он.
Всего "Роскосмос" намерен до конца года утвердить в правительстве четыре новых программы: программу создания сверхтяжелой ракеты, многофункциональной спутниковой системы "Сфера", развития системы ГЛОНАСС и Единую космическую программу до 2030 года.
В понедельник президент России Владимир Путин высказал критику в связи с отсутствием согласования этих космических программ. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после этого заявил, что с утверждением программ развития космоса тянет правительство, поскольку сами программы были внесены в Белый дом в установленные сроки - в августе. Позже Рогозин сообщил, что окончательные согласованные варианты программ должны быть представлены президенту в декабре.
Читайте полный текст интервью Александра Иванова >>
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
03:41Хочу стать космонавтом
ВПК сообщила, сколько "Роскосмос" запросил на создание системы "Сфера"
 
РИА НаукаГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинВладимир Путин
 
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