https://ria.ru/20201106/roskosmos-1583359548.html

В ВПК объяснили, почему новые программы "Роскосмоса" не согласованы

В ВПК объяснили, почему новые программы "Роскосмоса" не согласованы

Проблема согласования в правительстве новых космических программ "Роскосмоса" связана с тем, что они вносятся не единым документом, а по отдельности, рассказал... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:31

2020-11-06T13:31

2020-11-06T13:31

риа наука

глонасс (система навигации)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

владимир путин

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Проблема согласования в правительстве новых космических программ "Роскосмоса" связана с тем, что они вносятся не единым документом, а по отдельности, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, курирующий ракетно-космическую отрасль.Всего "Роскосмос" намерен до конца года утвердить в правительстве четыре новых программы: программу создания сверхтяжелой ракеты, многофункциональной спутниковой системы "Сфера", развития системы ГЛОНАСС и Единую космическую программу до 2030 года.В понедельник президент России Владимир Путин высказал критику в связи с отсутствием согласования этих космических программ. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после этого заявил, что с утверждением программ развития космоса тянет правительство, поскольку сами программы были внесены в Белый дом в установленные сроки - в августе. Позже Рогозин сообщил, что окончательные согласованные варианты программ должны быть представлены президенту в декабре.Читайте полный текст интервью Александра Иванова >>

https://ria.ru/20201106/sfera-1583296336.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, владимир путин