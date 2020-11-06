В ВПК объяснили, почему новые программы "Роскосмоса" не согласованы
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15"
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Проблема согласования в правительстве новых космических программ "Роскосмоса" связана с тем, что они вносятся не единым документом, а по отдельности, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, курирующий ракетно-космическую отрасль.
"Проблема в том, что сейчас "Роскосмос" вносит каждую эту программу отдельно. Один департамент приходит в правительство с программой сверхтяжелой ракеты, другой - с программой "Сфера", третий принес ГЛОНАСС. Если мы говорим о единой космической программе, то логично собрать все вместе и представить единым документом. Это пока не сделано", - заявил он.
Всего "Роскосмос" намерен до конца года утвердить в правительстве четыре новых программы: программу создания сверхтяжелой ракеты, многофункциональной спутниковой системы "Сфера", развития системы ГЛОНАСС и Единую космическую программу до 2030 года.
В понедельник президент России Владимир Путин высказал критику в связи с отсутствием согласования этих космических программ. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после этого заявил, что с утверждением программ развития космоса тянет правительство, поскольку сами программы были внесены в Белый дом в установленные сроки - в августе. Позже Рогозин сообщил, что окончательные согласованные варианты программ должны быть представлены президенту в декабре.