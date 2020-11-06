Главконтроль Москвы оценил необходимость ужесточения домашнего режима

"Необходимости в ужесточении пока нет, но кроме того, что люди пожилого возраста и с хроническими заболеваниями в целом дисциплинировано относятся к тому, чтобы без лишней необходимости не выходить из дома, в постоянном режиме сотрудники полиции при проведении патрулирования проводят разъяснительную работу среди старшего поколения", - сказал он в эфире телеканала " Россия 24 ", отвечая на вопрос об ужесточении домашнего режима для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями.