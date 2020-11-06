Главконтроль Москвы оценил необходимость ужесточения домашнего режима
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСеть ресторанов Макдоналдс вводят систему QR-кодов в Москве
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пока необходимости ужесточения домашнего режима нет, сообщил в пятницу начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
"Необходимости в ужесточении пока нет, но кроме того, что люди пожилого возраста и с хроническими заболеваниями в целом дисциплинировано относятся к тому, чтобы без лишней необходимости не выходить из дома, в постоянном режиме сотрудники полиции при проведении патрулирования проводят разъяснительную работу среди старшего поколения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос об ужесточении домашнего режима для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями.
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