Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/reper-1583399311.html
Жене рэпера Картрайта отказали в жалобе на следствие
Жене рэпера Картрайта отказали в жалобе на следствие
Смольнинский районный суд отказал адвокатам обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко - наст. имя) Марины Кохал в жалобе на следствие в части РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:28
2020-11-06T17:30
марина кохал
энди картрайт
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575318525_0:138:2641:1623_1400x0_80_0_0_70d5ac87897bda6e241e723727220deb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Смольнинский районный суд отказал адвокатам обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко - наст. имя) Марины Кохал в жалобе на следствие в части ознакомления с экспертизой причины смерти музыканта, сообщил адвокат Сергей Лукьянов."Отказали в признании бездействия следователя незаконным", - сообщил РИА Новости Лукьянов.По его словам, следствие по делу представило постановление, что разрешает адвокатам Кохал ознакомиться с результатами экспертизы тела Картрайта, но не указывает когда."Возможно, с результаты мы ознакомимся на следующей неделе", - сказал Лукьянов.Ранее адвокаты Марины Кохал подали жалобу в Смольниский суд на то, что, по их информации, экспертиза тела музыканта готова, но участники процесса не ознакомлены с ней.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.Четырнадцатого октября была задержана мама Марины Кохал Елена по подозрению в соучастии убийства. Следствие ходатайствовало об ее аресте, но 19 октября отказалось от инициирования избрании меры пресечения в отношении ее из-за плохо самочувствия тещи убитого рэпера. В это время ораны опеки изъяли двухлетнего сына Марины Кохал и Александра Юшко, который это время находился с Еленой Кохал, сейчас он находится в социальном учреждении.
https://ria.ru/20201015/kartrayt-1579908969.html
https://ria.ru/20200911/sledovatel-1577111865.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575318525_147:0:2492:1759_1400x0_80_0_0_f5d957748ade5bdb40685aff089223a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марина кохал, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Жене рэпера Картрайта отказали в жалобе на следствие

16:28 06.11.2020 (обновлено: 17:30 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Смольнинский районный суд отказал адвокатам обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко - наст. имя) Марины Кохал в жалобе на следствие в части ознакомления с экспертизой причины смерти музыканта, сообщил адвокат Сергей Лукьянов.
"Отказали в признании бездействия следователя незаконным", - сообщил РИА Новости Лукьянов.
По его словам, следствие по делу представило постановление, что разрешает адвокатам Кохал ознакомиться с результатами экспертизы тела Картрайта, но не указывает когда.
"Возможно, с результаты мы ознакомимся на следующей неделе", - сказал Лукьянов.
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 11:38
Тещу рэпера Картрайта заподозрили в пособничестве в его убийстве
Ранее адвокаты Марины Кохал подали жалобу в Смольниский суд на то, что, по их информации, экспертиза тела музыканта готова, но участники процесса не ознакомлены с ней.
По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
Четырнадцатого октября была задержана мама Марины Кохал Елена по подозрению в соучастии убийства. Следствие ходатайствовало об ее аресте, но 19 октября отказалось от инициирования избрании меры пресечения в отношении ее из-за плохо самочувствия тещи убитого рэпера. В это время ораны опеки изъяли двухлетнего сына Марины Кохал и Александра Юшко, который это время находился с Еленой Кохал, сейчас он находится в социальном учреждении.
Рэпер Энди Картрайт с женой - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 18:42
В деле об убийстве рэпера Картрайта сменился следователь
 
Марина КохалЭнди КартрайтСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Лента новостейМолния