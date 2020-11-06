https://ria.ru/20201106/reper-1583399311.html
Жене рэпера Картрайта отказали в жалобе на следствие
Жене рэпера Картрайта отказали в жалобе на следствие
Смольнинский районный суд отказал адвокатам обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко - наст. имя) Марины Кохал в жалобе на следствие в части РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:28
2020-11-06T16:28
2020-11-06T17:30
марина кохал
энди картрайт
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Смольнинский районный суд отказал адвокатам обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко - наст. имя) Марины Кохал в жалобе на следствие в части ознакомления с экспертизой причины смерти музыканта, сообщил адвокат Сергей Лукьянов."Отказали в признании бездействия следователя незаконным", - сообщил РИА Новости Лукьянов.По его словам, следствие по делу представило постановление, что разрешает адвокатам Кохал ознакомиться с результатами экспертизы тела Картрайта, но не указывает когда."Возможно, с результаты мы ознакомимся на следующей неделе", - сказал Лукьянов.Ранее адвокаты Марины Кохал подали жалобу в Смольниский суд на то, что, по их информации, экспертиза тела музыканта готова, но участники процесса не ознакомлены с ней.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.Четырнадцатого октября была задержана мама Марины Кохал Елена по подозрению в соучастии убийства. Следствие ходатайствовало об ее аресте, но 19 октября отказалось от инициирования избрании меры пресечения в отношении ее из-за плохо самочувствия тещи убитого рэпера. В это время ораны опеки изъяли двухлетнего сына Марины Кохал и Александра Юшко, который это время находился с Еленой Кохал, сейчас он находится в социальном учреждении.
https://ria.ru/20201015/kartrayt-1579908969.html
https://ria.ru/20200911/sledovatel-1577111865.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина кохал, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости.
Смольнинский районный суд отказал адвокатам обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта
(Александра Юшко - наст. имя) Марины Кохал
в жалобе на следствие в части ознакомления с экспертизой причины смерти музыканта, сообщил адвокат Сергей Лукьянов
.
"Отказали в признании бездействия следователя незаконным", - сообщил РИА Новости Лукьянов.
По его словам, следствие по делу представило постановление, что разрешает адвокатам Кохал ознакомиться с результатами экспертизы тела Картрайта, но не указывает когда.
"Возможно, с результаты мы ознакомимся на следующей неделе", - сказал Лукьянов.
Ранее адвокаты Марины Кохал подали жалобу в Смольниский суд на то, что, по их информации, экспертиза тела музыканта готова, но участники процесса не ознакомлены с ней.
По данным СК
, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
Четырнадцатого октября была задержана мама Марины Кохал Елена по подозрению в соучастии убийства. Следствие ходатайствовало об ее аресте, но 19 октября отказалось от инициирования избрании меры пресечения в отношении ее из-за плохо самочувствия тещи убитого рэпера. В это время ораны опеки изъяли двухлетнего сына Марины Кохал и Александра Юшко, который это время находился с Еленой Кохал, сейчас он находится в социальном учреждении.