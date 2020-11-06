https://ria.ru/20201106/reka-1583344999.html
В Кемерово река окрасилась в красный цвет
В Кемерово река окрасилась в красный цвет
Власти Кемерово устанавливают источник загрязнения реки Искитимки, вода которой окрасилась в красный цвет, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:24
2020-11-06T12:24
2020-11-06T18:45
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 6 ноя — РИА Новости. Власти Кемерово устанавливают источник загрязнения реки Искитимки, вода которой окрасилась в красный цвет, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.Фотографии реки с красной водой ранее появились в социальных сетях.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемерово, происшествия