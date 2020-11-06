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Евросоюз призвал реформировать ВОЗ
Евросоюз призвал реформировать ВОЗ
Европейский союз признает центральную роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в решении мировых проблем в области здравоохранения, но считает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:06
2020-11-06T19:06
воз
евросоюз
китай
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Европейский союз признает центральную роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в решении мировых проблем в области здравоохранения, но считает необходимым укрепление и реформирование этой организации, говорится в опубликованных в пятницу выводах ЕС."Выводы признают центральную роль ВОЗ как ведущего и координирующего органа в решении глобальных вызовов в области здравоохранения. В то же время, в выводах указывается, что во время многих пандемий ожидания от ВОЗ, зачастую, превышали ее возможности и способность оказывать поддержку государствам-членам (организации – ред.) в развитии прочных и устойчивых систем здравоохранения", - указывается в документе.В выводах подчеркивается, что ЕС готов играть активную роль в процессе укрепления и реформирования организации. Евросоюз, в частности, считает важным реформировать систему глобального оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также ввести четкое дифференцирование ограничений на поездки людей и транспортировку товаров между странами во избежание нанесения ущерба экономикам стран.Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, Соединенные Штаты "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая. В госдепартаменте заявили, что США покинут ВОЗ в июле 2021 года.Ожидается, что 9-14 ноября возобновится 73-я Всемирная ассамблея здравоохранения ВОЗ.
https://ria.ru/20201106/voz-1583376183.html
https://ria.ru/20201023/critical-1581268932.html
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воз, евросоюз, китай, сша, в мире

Евросоюз призвал реформировать ВОЗ

19:06 06.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Европейский союз признает центральную роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в решении мировых проблем в области здравоохранения, но считает необходимым укрепление и реформирование этой организации, говорится в опубликованных в пятницу выводах ЕС.
"Выводы признают центральную роль ВОЗ как ведущего и координирующего органа в решении глобальных вызовов в области здравоохранения. В то же время, в выводах указывается, что во время многих пандемий ожидания от ВОЗ, зачастую, превышали ее возможности и способность оказывать поддержку государствам-членам (организации – ред.) в развитии прочных и устойчивых систем здравоохранения", - указывается в документе.
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В выводах подчеркивается, что ЕС готов играть активную роль в процессе укрепления и реформирования организации. Евросоюз, в частности, считает важным реформировать систему глобального оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также ввести четкое дифференцирование ограничений на поездки людей и транспортировку товаров между странами во избежание нанесения ущерба экономикам стран.
Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, Соединенные Штаты "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая. В госдепартаменте заявили, что США покинут ВОЗ в июле 2021 года.
Ожидается, что 9-14 ноября возобновится 73-я Всемирная ассамблея здравоохранения ВОЗ.
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